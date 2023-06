In un evento tenutosi ieri sera, Bullitt Group, l’azienda britannica leader nell’ingegneria rugged, ha lanciato CAT S75, un nuovo smartphone rugged, assieme a Motorola Defy Satellite Link, un dispositivo hotspot satellitare avanzato che offre una connettività satellitare potenziata e un sistema di messaggistica satellitare, in modo tale da garantire la possibilità di inviare richieste di soccorso SOS direttamente da qualsiasi smartphone, sia Android che iPhone. Andiamo a vedere una panoramica delle specifiche dei due dispositivi presentati corredata da alcune immagini.

Ecco CAT S75, uno smartphone rugged adatto a tutte le situazioni

Lo smartphone è diventato un’estensione di noi stessi, un compagno di viaggio indispensabile nel nostro quotidiano. Soprattutto per coloro che non si accontentano di una vita sedentaria e cercano avventura, è nato lo smartphone rugged CAT S75. Dotato di una batteria di lunga durata e un processore all’avanguardia in grado di portare a termine tutti i compiti richiesti dall’utente, è l’alleato ideale per coloro che amano esplorare senza limiti, anche in assenza di connettività (nonostante supporti il 5G), grazie alla sua capacità di comunicare via satellite introdotta sui processori Mediatek qualche mese fa.

Previous Next Fullscreen

CAT S75 non è solo un dispositivo votato alla comunicazione, ma un vero e proprio baluardo di resistenza: il suo corpo robusto ha superato test impegnativi, resistendo a cadute da 1,8 metri su acciaio, immersioni fino a 5 metri e addirittura a getti d’acqua ad alta pressione. Non solo, è immune alla polvere, alla sabbia e alla sporcizia, caratteristiche che gli hanno valso la certificazione IP68 e IP69K; per dimostrare la sua resistenza alle condizioni più estreme ha superato anche i rigorosi test Mil-Spec 810H, progettati per garantire la resistenza a temperature estreme, umidità elevata, salsedine, vibrazioni e urti.

Nonostante le sue formidabili credenziali di resistenza, come è possibile osservare dalle immagini presenti sopra, CAT S75 mantiene una silhouette sottile e maneggevole, con un ampio display FHD+ da 6,6 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Essendo un dispositivo progettato principalmente per esplorazioni e situazioni difficili, deve garantire un’ampia autonomia per completare tutte le attività richieste. Come dichiarato dal produttore, la potente batteria da 5000 mAh offre fino a due giorni di durata della batteria, e supporta la ricarica rapida da 15 W e la ricarica wireless Qi, assicurando un rapido ripristino dell’energia in qualsiasi situazione. Sotto al cofano è presente il chipset MediaTek Dimensity D930 octa-core da 2,2 GHz, supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Il dispositivo è equipaggiato con il sistema operativo Android 12, ma l’azienda fa sapere che sono garantiti aggiornamenti di sicurezza trimestrali per tre anni e due aggiornamenti futuri ad Android 13 e Android 14, garantendo agli utenti di rimanere al passo con le ultime innovazioni del sistema operativo. Inoltre, il dispositivo supporta le funzionalità di gestione dei dispositivi Android Enterprise, offrendo un livello aggiuntivo di sicurezza e controllo per gli utenti aziendali.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone può contare su un sistema a tripla fotocamera che include un sensore principale da 50 megapixel, un sensore grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Inoltre, per gli appassionati di immersioni, il dispositivo offre una modalità subacquea dedicata che consente di scattare foto dal grande impatto visivo anche sotto l’acqua.

Per garantire la connettività anche nei luoghi più remoti, CAT S75 è dotato del servizio Bullitt Satellite Messenger integrato, che si basa sugli standard 3GPP per telefoni cellulari e consente la connessione a una rete di satelliti geostazionari, garantendo così un’esperienza di messaggistica continua e senza interruzioni ovunque ci si trovi, molto utile soprattutto in casi di emergenza.

Di seguito riportiamo le parole di Maurizio Di Carlo, Country Manager di Bullitt Italia:

Negli ultimi 10 anni abbiamo definito gli standard per i telefoni rugged sia in termini di affidabilità che di innovazione. Sono orgoglioso di dire che con il Cat S75 stiamo ancora una volta alzando il livello. L’S75 ha tutte le caratteristiche da leader della Categoria che ci si aspetta da un telefono Cat, combinate con la connettività 5G ultraveloce e la connessione satellitare. Cat S75 offre un livello completamente nuovo di resilienza alle comunicazioni mobili che altri smartphone non possono eguagliare. Questo è il miglior telefono Cat che abbiamo mai realizzato.

Scheda tecnica di CAT S75

Design Dimensioni: 171 x 80 x 11.9 mm Peso: 268 g Pulsati fisici: pulsante SOS, pulsante programmabile

Specifiche di resistenza Protezione contro le infiltrazioni: IP68 e IP69K Test di caduta: Fino a 1,8 m su acciaio MIL SPEC 810H Resistente alle vibrazioni: Category 4 Resistente all’umidità e alla salsedine Shock termico: gestisce differenze di temperatura differenze di temperatura tra -30°C (-22°F) e 75°C (167°F) per un massimo di 24 ore Pulizia: Lavabile con saponi e disinfettanti. Tutti i componenti esterni sono realizzati con materiali con additivi antimicrobici a base di ioni d’argento.

Batteria: Li-Po da 5000 mAh non rimovibile, ricarica rapida a 15 W e ricarica wireless Qi

Li-Po da 5000 mAh non rimovibile, ricarica rapida a 15 W e ricarica wireless Qi Sistema operativo: Android 12 (aggiornamenti ad Android 13 e 14) aggiornamenti di sicurezza trimestrale per 3 anni dal lancio + 2 anni di copertura ESMR

Android 12 (aggiornamenti ad Android 13 e 14) aggiornamenti di sicurezza trimestrale per 3 anni dal lancio + 2 anni di copertura ESMR SoC: MediaTek Dimensity D930 octa-core 2.2GHz

MediaTek Dimensity D930 octa-core 2.2GHz Memoria RAM: 6 GB

6 GB Spazio di archiviazione: 128 GB

128 GB Fotocamere: Fotocamere posteriori: sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, sensore ultra-grandangolare da 8 MP, sensore marco da 2MP

Fotocamera frontale: sensore da 8 MP con apertura f/2.0

Display: 6,6″ FHD+ (1080 x 2408 pixel) con rapporto d’aspetto 20:9, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, protetto dal vetro Corning Gorilla Glass Victus spesso 0,8 mm, touchscreen utilizzabile con dita o guanti bagnati

6,6″ FHD+ (1080 x 2408 pixel) con rapporto d’aspetto 20:9, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, protetto dal vetro Corning Gorilla Glass Victus spesso 0,8 mm, touchscreen utilizzabile con dita o guanti bagnati Connettività: Abilitato alla connessione via satellite Messaggistica satellitare bidirezionale avanzata Condivisione della posizione Assistenza SOS Bande Satellite: 23/255/256 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/ n41/n75/ n77/n78 4G: 1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/38/39/40/41 3G: 1/2/4/5/8 2G: 2/3/5/8 Velocità massima di downboad: 2,77Gbps Wi-Fi: Wi-Fi 2.4GHz 5GHz A/B/G/N/AC Bluetooth 5.1 NFC: Sì SIM: Nano SIM + SAT SIM o SIM + MicroSD

Sensori: sensore di impronte digitali, sensori GPS (L1 + L5 a doppia frequenza), AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, Beidou

Motorola Defy Satellite Link è un dispositivo pensato per il soccorso

Non solo CAT S75, Bullitt Group ha aggiunto un altro strumento innovativo al suo arsenale: il Motorola Defy Satellite Link. Questo piccolo dispositivo, con un peso di appena 70 grammi, si configura come un vero e proprio punto di riferimento per la connettività satellitare, potendo assicurare l’invio di messaggi e richieste di soccorso SOS da qualsiasi smartphone, sia esso Android o iPhone.

La robustezza di Motorola Defy Satellite Link è in linea con la filosofia di Bullitt: nonostante le dimensioni compatte, il dispositivo sfoggia un rivestimento resistente, capace di resistere a sbalzi di temperatura tra -30° C e 55° C, urti, polvere e acqua, resistenza che gli ha conferito la certificazione IP68. Inoltre, la sua batteria da 600 mAh offre una durata di diversi giorni, un dettaglio non trascurabile quando si tratta di avventure in luoghi remoti.

Il Motorola Defy Satellite Link non è solo un accessorio, ma un vero e proprio amplificatore delle funzionalità dello smartphone: grazie alla sinergia con l’app Bullitt Satellite Messenger, permette l’invio e la ricezione di messaggi anche laddove la rete cellulare non arriva. Collegandosi allo smartphone tramite Bluetooth 5.1, integra le connettività GPS, Glonass, Galileo e Beidou, espandendo così le possibilità di localizzazione e navigazione.

Infine, nel corso dell’evento Bullitt Group ha annunciato con orgoglio una partnership strategica con l’edizione 2023 di RedBull X-Alps, una competizione estrema che mette alla prova i partecipanti in alcuni dei terreni più impegnativi delle Alpi. Nell’ambito di questa collaborazione, Bullitt fornirà lo smartphone CAT S75 agli atleti, funzionari e team medici coinvolti, garantendo così una comunicazione satellitare costante e affidabile, vitale per la sicurezza e per una gestione il più efficiente possibile della competizione.

Scheda tecnica di Motorola Defy Satellite Link

Design Dimensioni: 70 x 50 x 11 mm Peso: 70 grammi Tasti fisici: tasto di accensione, tasto SOS e Check In

Specifiche di resistenza Protezione contro le infiltrazioni: IP68 Test di caduta su acciaio MIL SPEC 810H Resistente alle vibrazioni: Categoria 4 Resistente all’umidità e alla salsedine Shock termico: gestisce differenze di temperatura tra -30°C (-22°F) e 55°C (131°F) per un massimo di 24 ore

Batteria: Li-Po da 600 mAh non rimovibile

Connettività: Abilitato alla connessione via satellite Messaggistica satellitare bidirezionale avanzata Condivisione della posizione Assistenza SOS Bande Satellite: 23/255/256 Sensori GPS Glonass, Galileo, Beidou Bluetooth 5.1 SIM: eSIM



Disponibilità e prezzi di CAT S75 e Motorola Defy Satellite Link

Lo smartphone rugged CAT S75 sarà disponibile al prezzo di 649,90 euro con 3 mesi di servizio satellitare Essential incluso, mentre Motorola Defy Satellite Link sarà disponibile da fine giugno a 189,90 euro con 12 mesi di servizio satellitare Essential incluso.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartphone rugged del mese