Google Maps è uno dei servizi offerti dal colosso di Mountain View più apprezzati, è fruibile non solo da mobile ma anche da desktop grazie all’apposita versione web. In occasione del Google I/O di quest’anno, abbiamo visto come l’azienda abbia intenzione di implementare l’intelligenza artificiale all’interno di Maps, con lo scopo di rendere il servizio molto più immersivo; qualche tempo prima invece abbiamo potuto notare l’ultima novità aggiunta alla versione web di Google Maps, che oggi riceve una piccola modifica.

La versione web di Google Maps consente ora di nascondere la nuova barra laterale

Come dicevamo in apertura, a metà aprile abbiamo visto come Google abbia inserito una nuova barra laterale nella versione web di Maps, contenente due sole voci: Salvati e Recenti.

Cliccando sulla prima voce, si apre un menù grazie al quale abbiamo accesso ai nostri Elenchi (con anche un apposito pulsante dedicato alla creazione di nuovi elenchi), ai luoghi Etichettati, a quelli Visitati e alle Mappe create. Nella sezione Recenti vengono invece visualizzati i luoghi per i quali è stata recentemente effettuata una ricerca.

Lo scopo che Big G si prefigge con l’implementazione della barra laterale in questione è quello di rendere Maps più pratico ed intuitivo nella sua versione web, tuttavia non tutti gli utenti hanno apprezzato la nuova funzione, chiedendo all’azienda di offrire maggiori possibilità di personalizzazione: gli utenti chiedono e Google risponde.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, l’azienda ha deciso di accontentare gli utenti che non erano entusiasti della nuova barra laterale, fornendo ora un modo per nasconderla del tutto. È infatti presente un nuovo interruttore nella parte alta a sinistra, Mostra barra laterale, grazie al quale ognuno di noi potrà decidere in autonomia se utilizzare la nuova barra proposta da Google oppure farne a meno.

Non si tratta dunque di una novità eclatante, come del resto non lo era nemmeno l’iniziale introduzione della barra in questione, è però lodevole che l’azienda ascolti le opinioni degli utenti, fornendo loro maggiori possibilità di personalizzazione del servizio.

Potrebbe interessarti anche: L’app Magic Earth è una valida alternativa a Waze e Google Maps