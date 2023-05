Il team di sviluppatori di Zepp Health (l’azienda che ingloba il brand Amazfit) ha dato il via al rilascio di un nuovo importante aggiornamento di Amazfit GTR 4, uno degli smartwatch più interessanti tra quelli che al momento è possibile acquistare sul mercato.

Lanciato alla fine della scorsa estate, Amazfit GTR 4 è arrivato nel nostro Paese in autunno, proponendosi come una valida alternativa per chi è alla ricerca di uno smartwatch da sfruttare per le attività di tutti i giorni.

Le novità dell’aggiornamento di Amazfit GTR 4

L’update appena rilasciato ha un “peso” di circa 34 MB e porta il software alla versione 3.23.3.1, introducendo alcune interessanti novità e varie ottimizzazioni, migliorando nel complesso l’esperienza utente che lo smartwatch è in grado di garantire, soprattutto per quanto riguarda gli allenamenti.

Una delle novità più importanti è rappresentata dall’integrazione di Zepp Coach, uno speciale algoritmo che offre una guida su misura per l’allenamento, con feedback e consigli personalizzati basati sugli obiettivi di fitness e sulla cronologia degli allenamenti. Probabilmente gli utenti avranno accesso anche alle altre funzionalità di Zepp basate sull’intelligenza artificiale, grazie alle quali è possibile avere consigli personalizzati ancora più mirati.

Un’altra novità introdotta è il monitoraggio della frequenza cardiaca post-allenamento, funzione che misura automaticamente la frequenza cardiaca per tre minuti dopo la fine di un allenamento e consente di visualizzare questi dati nell’app per smartphone, in modo da permettere agli utenti di ottenere una migliore comprensione del loro recupero e dei progressi generali della forma fisica.

Ed ancora, con l’aggiornamento in questione viene introdotta anche un’ottimizzazione dell’algoritmo della frequenza cardiaca, che dovrebbe garantire misurazioni della frequenza cardiaca più accurate durante vari tipi di allenamenti e le attività quotidiane.

Tra le altre novità, infine, vi sono un miglioramento dell’algoritmo di rilevamento dell’allenamento e Conditional Pause, funzionalità che metterà automaticamente in pausa lo smartwatch quando l’obiettivo di allenamento dell’utente è stato completato.

Come scaricare e installare l’aggiornamento

Per procedere all’update è sufficiente connettere lo smartwatch allo smartphone e avviare su quest’ultimo l’app Zepp Health, che notificherà all’utente la possibilità di installare l’aggiornamento (quando sarà effettivamente disponibile nella sua area).

