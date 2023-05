Se dovete acquistare un prodotto tecnologico e state aspettando soltanto l’occasione giusta, abbiamo una buona notizia per voi: MediaWorld ha lanciato una nuova iniziativa “NO IVA“.

Fino al 28 maggio 2023 i possessori della tessera Mediaworld Club, ai quali l’iniziativa in questione è riservata, possono usufruire di uno sconto pari al 18,04% (non cumulabile con altre promozioni in corso), che viene applicato sul prezzo di vendita in vigore il 26 maggio ore 18:00.

Come approfittare della nuova iniziativa di MediaWorld

Questi sono i requisiti per poter prendere parte alla promozione:

avere compiuto 18 anni

essere titolari di una tessera Mediaworld Club (va associata al proprio account)

effettuare un acquisto entro il 28 maggio 2023 in uno dei negozi fisici della catena, sul suo sito o tramite l’app ufficiale

Chi non ha una tessera Mediaworld Club può ottenerla direttamente sul sito ufficiale seguendo questo link.

MediaWorld fa presente che sono esclusi da questa iniziativa i seguenti prodotti:

i prodotti facenti parte della promozione “Megasconti”

i prodotti facenti parte della promozione “Rendi la tua casa più cool”

i prodotti facenti parte della promozione “Gaming Experience”

i prodotti Apple

le console e Playstation VR2 e Playstation VR

i prodotti Dyson

le parti di ricambio utilizzate nei servizi di riparazione

i prodotti Entertainment card

i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld

Potete trovare il regolamento integrale seguendo questo link.

Ecco qualche esempio di prodotti in promozione:

Potete trovare tutti gli smartphone e gli indossabili in promozione sfruttando i due seguenti link:

Gli smartphone in offerta con la promozione NO IVA di MediaWorld

Gli indossabili in offerta con la promozione NO IVA di MediaWorld

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.