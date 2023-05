Avete già uno smartphone Google Pixel, magari il più recente Pixel 7a di fascia media, e volete completare la “collezione”? O magari siete alla ricerca di nuove cuffie true wireless di qualità? Allora dovreste dare uno sguardo su Amazon perché ci sono in offerta al minimo storico le Google Pixel Buds Pro.

Google Pixel Buds Pro al miglior prezzo in offerta su Amazon

Su Amazon è disponibile in offerta Google Pixel 7, proposto quasi al prezzo di listino di Pixel 7a, ma ci sono anche le Google Pixel Buds Pro in varie colorazioni. Le cuffie della casa di Mountain View sono state lanciate durante il Google I/O dello scorso anno e sono in vendita in Italia dall’estate scorsa. Offrono una qualità audio più elevata rispetto agli altri modelli dello stesso marchio e integrano la cancellazione attiva del rumor (ANC): quest’ultima funzionalità può contare su un chip audio a 6 core personalizzato, che esegue algoritmi sviluppati da Google stessa, e sull’isolante Silent Seal per una migliore adesione all’orecchio e una maggiore efficienza di riduzione del rumore.

A disposizione anche la connettività Multipoint per passare automaticamente tra gli ultimi due dispositivi Bluetooth collegati (smartphone, tablet, TV e non solo), tutte le funzionalità offerte da Google Assistant con la classica hotword, e una modalità trasparenza pensata per quando serve far passare i suoni esterni (come in mezzo al traffico). Nessun problema per gli allenamenti: le cuffie sono certificate IPX4 contro gli spruzzi d’acqua (la custodia si ferma a IPX2). A livello di autonomia le Pixel Buds Pro garantiscono fino a 11 ore di ascolto con ANC disattivato o fino a 7 ore con ANC attivato, senza contare le ricariche offerte dalla custodia (con queste si può arrivare fino a 31 ore).

Le Google Pixel Buds Pro sono in offerta sul Google Store con uno sconto di 30 euro, ma Amazon fa di meglio e propone un ribasso di quasi 56 euro rispetto al listino. Sono state lanciate a 219 euro, ma sul noto sito potete acquistarle a 163,09 euro nelle colorazioni Grigio antracite e Corallo (vendute e spedite da Amazon). Se preferite le versioni Grigio nebbia e Verde cedro dovete sborsare qualcosa in più (176,31 euro). Se siete interessati, potete procedere seguendo uno dei link qui sotto, mentre più in basso potete consultare la nostra recensione per eventuali dubbi.

