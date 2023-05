Anche nella giornata odierna diversi produttori di smartphone sono al lavoro per portare le più recenti patch di sicurezza sui propri dispositivi, come spesso accade Samsung è il brand più celere nel rilascio degli aggiornamenti, nonché uno di quelli con il supporto esteso ad un maggior numero di modelli; oggi però al colosso coreano si unisce anche Nokia, che rilascia un aggiornamento per Nokia 2.4.

Samsung continua la distribuzione delle ultime correzioni in materia di sicurezza con una serie di aggiornamenti

Il piano di rilascio odierno dell’azienda conta, come spesso accade, diversi smartphone, tutti impegnati nella ricezione dell’update contenente le ultime patch di sicurezza disponibili, ovvero quelle di maggio 2023; con l’aggiornamento in questione Samsung risolve oltre 70 problemi inerenti alla sicurezza che interessano il sistema operativo Android e il software proprietario su smartphone e tablet, sei di queste vulnerabilità erano classificate come critiche, mentre ben 56 vulnerabilità sono state etichettate come minacce alla sicurezza “alte”.

Riportiamo di seguito la lista degli smartphone del brand che stanno ricevendo nelle ultime ora l’update contenente le correzioni di sicurezza appena menzionate:

Samsung Galaxy A42 5G sta ricevendo, a quattro mesi di distanza dall’ultimo update, le patch di sicurezza mensili di maggio 2023; con la versione firmware A426BXXU5DWE1 l’aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione in Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Regno Unito.

Samsung Galaxy A02s sta ricevendo la versione firmware A207FXXS5CWE1, contenente le più recenti correzioni in materia di sicurezza in Nepal, India e Sri Lanka, l’update dovrebbe diventare disponibile anche per gli smartphone presenti in altri mercati nelle prossime settimane.

sta ricevendo la versione firmware A207FXXS5CWE1, contenente le più recenti correzioni in materia di sicurezza in Nepal, India e Sri Lanka, l’update dovrebbe diventare disponibile anche per gli smartphone presenti in altri mercati nelle prossime settimane. Samsung Galaxy A34 5G, uno dei più recenti dispositivi di fascia media dell’azienda, sta ricevendo le patch di sicurezza di maggio 2023 in diversi mercati quali Afghanistan, Egitto, Iraq, Israele, Kenya, Libano, Marocco, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Tunisia e Turchia, con la versione firmware A346BXXU2AWE2 in Europa e la A346EXXU2AWE2 in Africa e Asia; nei prossimi giorni l’update dovrebbe essere rilasciato anche in altri mercati.

Samsung Galaxy S20 FE sta a sua volta ricevendo l’ultimo aggiornamento di sicurezza disponibile in diversi Paesi in Africa, Asia, Europa, America Latina e Nord America, la versione Exynos (SM-G780F) riceve il firmware G780FXXUBFWD2, quella con chip Snapdragon LTE (SM-G780G) la G780GXXU4EWD2, mentre la versione internazionale del Galaxy S20 FE 5G riceve l’aggiornamento con la versione firmware G781BXXS5HWD4.

Samsung Galaxy S21, dopo aver visto un iniziale rilascio dell’aggiornamento in alcuni paesi europei a inizio mese, sta ricevendo in Italia (nella versione venduta dall’operatore TIM) un aggiornamento dal peso di 254 MB, contenente le ultime patch di sicurezza di maggio 2023, insieme a correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità del sistema.

La carrellata odierna di dispositivi Samsung aggiornati alle ultime patch di sicurezza di maggio 2023 si conclude qui, ma c’è un altro smartphone dell’azienda che sta ricevendo un altro aggiornamento nelle ultime ore; si tratta di un dispositivo non presente sul nostro mercato, uno smartphone di fascia economica commercializzato in India, si tratta di Samsung Galaxy F22 che sta ricevendo la versione firmware E225FXXS6DEW1 con le patch di sicurezza di aprile 2023, non le più recenti quindi, ma pur sempre meglio che niente.

Come di consueto, qualora foste possessori di uno dei dispositivi sopra citati e voleste controllare personalmente l’eventuale presenza degli aggiornamenti in questione, senza aspettare la notifica della disponibilità da parte dell’azienda, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

Anche Nokia 2.4 riceve le ultime patch di sicurezza disponibili

Dopo aver visto qualche giorno fa Nokia rilasciare Android 13 per il tablet T10, oggi il brand è impegnato nel rilascio delle patch di sicurezza di maggio 2023 per lo smartphone Nokia 2.4, dispositivo che nonostante l’età (fu lanciato nel 2020) continua a beneficiare delle attenzioni del produttore.

L’update, con un peso di soli 40 MB, introduce la versione firmware 00WW_3_470_SP02 ed è attualmente in fase di rilascio in Francia, paese a cui dovrebbero far seguito altri nel corso dei prossimi giorni; qualora foste possessori dello smartphone in questione e voleste controllare manualmente l’eventuale presenza dell’aggiornamento, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Sistema -> Aggiornamento sistema.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartphone Android: la classifica di Maggio 2023