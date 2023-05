Le offerte degli edays con coupon stanno per finire: avete solo qualche ora di tempo per approfittare del codice sconto MAGGIO23EDAYS per portarvi a casa un nuovo smartphone Android (ma non solo). Tra i modelli più interessanti c’è Xiaomi 12T, in promozione con un ribasso di quasi 300 euro rispetto al prezzo di listino consigliato di qualche mese fa.

Xiaomi 12T in offerta con coupon solo per qualche ora

Xiaomi 12T è uno smartphone di fascia medio-alta lanciato lo scorso autunno in compagnia di Xiaomi 12T Pro, dal quale si distingue solo per alcune caratteristiche. Il dispositivo mette a disposizione uno schermo AMOLED 20:9 da 6,67 pollici a risoluzione 2712 x 1220 pixel, con refresh rate fino a 120 Hz, lettore d’impronte integrato e vetro Corning Gorilla Glass 5. Xiaomi ha scelto il SoC MediaTek Dimensity 8100 Ultra a 5 nm come cuore dello smartphone, e gli ha affiancato 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella versione in offerta). Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera con sensore principale ISOCELL HM6 da 108 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore per le macro da 2 MP, e da una fotocamera anteriore con sensore Sony IMX596 da 20 MP.

Lato connettività abbiamo 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. Uno dei punti di forza di Xiaomi 12T è la batteria da 5000 mAh, che supporta la ricarica rapida HyperCharge fino a 120 W (con cavo): quest’ultima è in grado di far tornare la capacità al 100% in meno di 20 minuti. Lo smartphone è stato lanciato con la MIUI 13 basata su Android 12, ma ha ricevuto da qualche mese la MIUI 14 basata su Android 13. Inoltre è uno dei pochi dispositivi a far parte del programma beta di Android 14.

Xiaomi 12T ha debuttato al prezzo consigliato di 649,90 euro (8-256 GB), ma potete acquistarlo su eBay a un prezzo decisamente più invitante: non dovete fare altro che aggiungerlo al carrello e digitare il coupon MAGGIO23EDAYS nel campo dedicato ai codici promozionali per far scendere la cifra a 361,95 euro. Se siete interessati potete seguire il link qui sotto, ma fate in fretta: il coupon è valido solo fino alle 23:59 di oggi!

