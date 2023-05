Di tanto in tanto alcune delle applicazioni pubblicate sul Google Play Store vengono rimosse per varie motivazioni, inclusa l’accusa di pirateria e qualcosa di simile è avvenuta di recente per l’app chiamata Downloader.

Si tratta di un’applicazione, realizzata per i dispositivi Android TV, che è stata scaricata oltre 5 milioni di volte e che, stando a quanto è stato fatto rilevare con un reclamo DMCA (Digital Millennium Copyright Act), sarebbe in grado di caricare un sito Web di pirateria.

Il Google Play Store sospende un’app

Venerdì il colosso di Mountain View è arrivato alla decisione di sospendere la pubblicazione dell’applicazione in questione sul Google Play Store e ha avvisato il suo sviluppatore, Elias Saba, citando un reclamo di diverse società televisive israeliane secondo cui l’app “consente agli utenti di visualizzare il famigerato sito Web che viola il copyright noto come SDAROT“.

Lo sviluppatore si è subito difeso, spiegando che la sua è un’app di utilità che combina un file manager di base e un browser Web di base, precisando che non è possibile visualizzare contenuti nell’app se non utilizzando il browser Web per navigare in un sito Web e aggiungendo che l’applicazione non indirizza gli utenti verso qualsiasi sito Web ma soltanto sul suo blog (che viene caricato come homepage predefinita).

Stando alla descrizione presente nel Google Play Store, Downloader è un’app che consente ai possessori di Android TV di scaricare facilmente file da Internet sul proprio dispositivo (è sufficiente inserire un URL diretto a un file oppure è possibile eseguire il sideload del plug-in del browser per scaricare file da siti web).

A dire di Saba, se il caricamento di un sito Web con contenuti in violazione in un browser Web standard è sufficiente per violare il DMCA, allora anche tutti i browser presenti nel Google Play Store, incluso Google Chrome, dovrebbero essere rimossi.

Saba ha presentato ricorso contro la decisione di Google e spera di riuscire a convincere il colosso di Mountain View a sospendere la sospensione della sua applicazione.