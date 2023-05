Il 24 maggio OPPO lancerà la sua serie Reno 10, composta da tre smartphone: Reno10, Reno10 Pro e Reno10 Pro+. L’azienda ha già rivelato alcune specifiche chiave dei dispositivi e il loro design, ma una nuova fuga di notizie ha svelato ulteriori dettagli.

Le immagini, condivise dal noto leaker Evan Blass sul suo profilo Twitter, mostrano il Reno10 Pro+ e il Reno10 Pro fuori dalla loro confezione di vendita nella colorazione oro, mentre il Reno10 è visibile nella sua variante di colore nero. Le immagini confermano che i telefoni saranno dotati di un caricatore, un cavo USB Type-C e una custodia TPU inclusi nella scatola.

Blass ha inoltre condiviso anche alcuni render e immagini promozionali dei nuovi smartphone, che confermano la presenza di un sensore da 64 megapixel nel modello base e del processore MediaTek Dimensity 8200 nei modelli più costosi. I render mostrano inoltre gli smartphone nelle diverse colorazioni disponibili al lancio, e si aggiungono a quelli già mostrati da OPPO nei giorni scorsi.

OPPO Reno10, Reno10 Pro e Reno10 Pro+ saranno tutti e tre dotati di un display curvo con un notch nella parte alta e frontale per ospitare la fotocamera: il modello base avrà una risoluzione in Full HD+, mentre i modelli di fascia più alta opteranno per una risoluzione 1.5K. I modelli si differenzieranno inoltre per le specifiche dei vari sensori fotografici, pur contando tutti e tre su di un modulo fotografico triplo, oltre che nella scelta del processore, che nel modello base sarà uno Snapdragon 778G.

Tutti e tre gli smartphone arriveranno con Android 13 e interfaccia ColorOS 13.1.

Presunte specifiche tecniche dei nuovi OPPO Reno10

In attesa del lancio ufficiale previsto in Cina il prossimo 24 maggio, vi lasciamo alle presunte specifiche tecniche dei tre modelli:

Specifiche tecniche OPPO Reno10:

Display: curvo OLED da 6.7 pollici FHD+ (1080 x 2412 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz

curvo OLED da 6.7 pollici FHD+ (1080 x 2412 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz SoC: Qualcomm Snapdragon 778G 6nm Mobile Platform (4 x 2.4GHz + 4 x 1.8GHz Kryo 670 CPU) con GPU Adreno 642L

Qualcomm Snapdragon 778G 6nm Mobile Platform (4 x 2.4GHz + 4 x 1.8GHz Kryo 670 CPU) con GPU Adreno 642L RAM: 8 o 12 GB LPDDR5

8 o 12 GB LPDDR5 Spazio di archiviazione: 256GB o 512GB UFS 3.1

256GB o 512GB UFS 3.1 Sistema operativo: Android 13 con ColorOS 13

Android 13 con ColorOS 13 Fotocamere: sensore principale Omnivision OV64B da 64 MP fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Sony IMX355, fotocamera a periscopio da 64 MP con sensore Omnivision OV64B teleobiettivo 2x da 32 MP Sony IMX709, Flash LED fotocamera frontale da 32 MP Sony IMX709

Sensore di impronte digitale: sì, sotto al display

sì, sotto al display Connettività: 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC Batteria: 4600 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80W

Specifiche tecniche OPPO Reno10 Pro:

Display: curvo OLED da 6.7 pollici FHD+ (1080 x 2412 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz

curvo OLED da 6.7 pollici FHD+ (1080 x 2412 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz SoC: MediaTek Dimensity 8200 (4nm) con GPU Mali-G610 MC6

MediaTek Dimensity 8200 (4nm) con GPU Mali-G610 MC6 RAM: 16 GB LPDDR5

16 GB LPDDR5 Spazio di archiviazione: 256GB o 512GB UFS 3.1

256GB o 512GB UFS 3.1 Sistema operativo: Android 13 con ColorOS 13

Android 13 con ColorOS 13 Fotocamere: sensore principale Sony IMX890 da 50 MP fotocamera ultra-grandangolare da 8MP Sony IMX355 teleobiettivo 2x da 32 MP Sony IMX709, Flash LED fotocamera frontale da 32 MP Sony IMX709

Sensore di impronte digitale: sì, sotto al display

sì, sotto al display Connettività: 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC Batteria: 4600 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100W

Specifiche tecniche OPPO Reno10 Pro+: