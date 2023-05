Su Amazon è disponibile un’interessante proposta che riguarda Realme GT 2 5G: lo smartphone Android lanciato sul mercato un annetto fa offre specifiche tecniche di alta fascia a un prezzo contenuto, soprattutto con l’offerta a disposizione in questi giorni. Vediamo come approfittare di uno sconto di 200 euro.

Realme GT 2 5G in ottima offerta su Amazon

Realme GT 2 5G è uno smartphone Android di fascia medio-alta lanciato sul mercato italiano nel mese di marzo 2022. Ha dunque poco più di un anno sulle spalle, ma offre caratteristiche ancora attuali e uno sconto niente male, che fa scendere il prezzo di listino di un terzo.

Il dispositivo offre uno schermo AMOLED da 6,62 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, 1300 nit di luminosità massima, lettore d’impronte integrato e vetro Corning Gorilla Glass 5, con un piccolo foro per la fotocamera anteriore da 16 MP. Il suo cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 octa-core, ed è affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella configurazione in offerta).

Lato foto abbiamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (con OIS), sensore da 8 MP per scatti ultra-grandangolari e sensore da 2 MP per scatti macro, oltre ovviamente alla già citata fotocamera selfie da 16 MP. La connettività comprende 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. A bordo anche altoparlanti stereo compatibili con Dolby Atmos. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 65 W (con cavo).

Realme GT 2 5G è stato lanciato a marzo 2022 al prezzo consigliato di 599,99 euro (per la versione 12-256 GB), ma ora potete acquistare questa stessa configurazione su Amazon al prezzo in offerta di 399,99 euro (venduto e spedito da Amazon), nelle colorazioni Steel Black e Paper White (99 centesimi in meno per quest’ultima). Se preferite, è disponibile alla stessa cifra anche la colorazione Paper Green, ma in questo caso vi dovreste accontentare della sola spedizione Amazon (il venditore ha comunque feedback positivi). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

