Il produttore cinese Xiaomi sta proponendo due dei propri smartphone di fascia media (tra i più venduti) in offerta sullo store ufficiale: parliamo del Redmi 10 2022 e del Redmi Note 11 Pro 5G. Su entrambi gli smartphone, grazie ad un codice sconto è possibile risparmiare oltre un centinaio di euro rispetto al prezzo di listino e usufruire della spedizione gratutita.

Sebbene non siano più smartphone di primo pelo e non siano mai stati smartphone in grado di fare urlare al miracolo, potrebbero comunque fare molto comodo a quegli utenti che sono a caccia di un affidabile muletto o di un concreto dispositivo di fascia media. Scopriamo tutti i dettagli della promozione sullo Xiaomi Store.

Redmi Note 11 Pro 5G in offerta sullo Xiaomi Store

Redmi Note 11 Pro 5G è uno dei tanti smartphone Android di fascia media sfornati da Redmi, produttore del panorama Xiaomi, nel corso del 2022.

Si tratta di un onestissimo smartphone, che offre un display Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un comparto fotografico principale triplo (108+8+2 MP) e una singola fotocamera anteriore da 16 MP, audio stereo, jack per le cuffie, un buon comparto connettività e il supporto alle reti 5G.

Lato performance, Redmi Note 11 Pro 5G si affida al collaudatissimo Snapdragon 695 5G di Qualcomm, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. L’autonomia non è un problema grazie alla batteria integrata da ben 5000 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 67 W in modo da non lasciare mai a secco l’utente.

Sullo store online ufficiale di Xiaomi è possibile acquistare lo smartphone ad un prezzo molto più interessante rispetto al prezzo di listino, pari a 379,90 euro per la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Oltre agli sconti già previsti, sfruttando il coupon 20RM2305 (da aggiungere in fase di check-out) e la promo “La tua smart life“, sarà possibile acquistare lo smartphone al prezzo finale di 259,90 euro (con un risparmio di 120 euro rispetto al prezzo di listino).

Acquista Redmi Note 11 Pro 5G sullo store ufficiale di Xiaomi

Anche Redmi 10 2022 è in offerta sullo Xiaomi Store

Per chi ha meno pretese e cerca, magari, un affidabile muletto, la soluzione perfetta potrebbe essere Redmi 10 2022, un altro smartphone dello scorso anno che, stavolta, si colloca sulla fascia bassa del mercato.

Tra le sue specifiche principali rientrano un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, un comparto fotografico principale quadruplo (50+8+2+2 MP) e una singola fotocamera anteriore da 8 MP, audio stereo, jack per le cuffie e un discreto comparto connettività.

Lato performance, Redmi 10 2022 si affida all’Helio G88 di MediaTek, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. L’autonomia non è un problema grazie alla batteria integrata da ben 5000 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 18 W.

Sullo store ufficiale online di Xiaomi è possibile acquistare lo smartphone ad un prezzo molto più interessante rispetto al prezzo di listino, pari a 229,90 euro per la versione con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Oltre agli sconti già previsti, sfruttando il coupon 20RM2305 (da aggiungere in fase di check-out), sarà possibile acquistare lo smartphone al prezzo finale di 139,90 euro (con un risparmio di 120 euro rispetto al prezzo di listino).

Acquista Redmi 10 2022 sullo store ufficiale di Xiaomi

Ribadiamo, inoltre, che per gli acquisti sullo store ufficiale del produttore cinese è possibile usufruire della consegna gratuita, della spedizione in 2-5 giorni lavorativi e del reso gratuito entro 14 giorni. Infine, è possibile usufruire del pagamento in tre rate e senza interessi messo a disposizione da PayPal.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Redmi Note 11 Pro 5G: rinnovato ma non lascia il segno e Migliori smartphone Redmi / POCO: la classifica di questo mese