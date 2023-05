Gli sviluppatori di casa Google non si fermano mai, sono costantemente al lavoro per migliorare i servizi offerti dall’azienda introducendo modifiche e varie novità alle diverse applicazioni; giusto ieri per esempio abbiamo sbirciato le prossime novità in arrivo per le versioni web di Drive e Google Home.

Oggi invece volgiamo lo sguardo ad altre tre applicazioni molto utilizzate dagli utenti, si tratta di Google Messaggi, YouTube e Google Telefono, tutte e tre stanno ricevendo alcune interessanti nuove implementazioni, scopriamole insieme.

Alcuni servizi di Big G, come per esempio Gmail, offrono alcuni strumenti utili per massimizzare la produttività, tra questi figurano sicuramente le azioni di scorrimento su un messaggio ricevuto, grazie al quale possiamo operare in maniera più semplice e veloce alcune azioni. Anche Google Messaggi vanta, ormai da qualche tempo, il supporto alle azioni di scorrimento, ma finora queste risultano alquanto limitate rispetto alle possibilità offerte in altre applicazioni.

Attualmente sono infatti previste solo tre opzioni di personalizzazione tra archiviazione di testi, eliminazione e disattivazione completa della funzione di scorrimento; ora sembra che Google stia testando, nella versione 20230512_01_RC00 beta dell’app, alcune nuove funzionalità legate alle azioni di scorrimento per Messaggi: viene infatti aggiunta la possibilità di contrassegnare i testi come letti o non letti con un singolo passaggio.

La modifica in questione sembra essere apportata tramite un aggiornamento lato server, visto che non tutti gli utilizzatori della versione beta riescono attualmente a visualizzarla; qualora la nuova funzione ricevesse una distribuzione più ampia e stabile, rappresenterebbe una gradita aggiunta per diversi utenti che beneficerebbero di una maggior possibilità di personalizzazione delle azioni di scorrimento.

Anche YouTube è una di quelle applicazioni di Google che ricevono particolari attenzioni, forte di una larga base di utenza l’azienda cerca sempre di offrire funzionalità nuove e interessanti ai propri utenti.

Fino a poco tempo fa solo i creatori con oltre 500 iscritti avevano accesso alla scheda Community, tagliando fuori di fatto tutti i canali minori ma comunque dotati di una base di fan attiva; Google sta ora rilasciando per tutti i creator la possibilità di avere accesso alla sezione Community semplicemente attivando le funzionalità avanzate, qualsiasi canale potrà dunque ora attivare questa funzionalità tramite YouTube Studio. Una volta che un canale abilita queste funzionalità gli utenti potranno commentare diversi tipi di post nella scheda Community, inclusi sondaggi, quiz, immagini e altro ancora.

Concludiamo con una funzionalità inclusa nell’app Google Telefono, parliamo della funzione Pixel Call Screen, esclusiva degli smartphone di Big G, che da noi prende il nome di Filtro chiamate; per quanto si tratti di una feature molto comoda, nel nostro Paese non possiamo al momento beneficiare di tutte le funzionalità presenti negli Stati Uniti.

La novità che vi riportiamo oggi non è infatti disponibile da noi, almeno non per il momento: gli utenti americani che utilizzano questo servizio hanno a disposizione, oltre alla classica trascrizione della chiamata di cui beneficiamo anche noi, anche la registrazione audio della stessa; finora però tale registrazione restituiva esclusivamente l’audio dell’interlocutore, permettendo sì all’utente di conoscere il motivo della chiamata, ma senza poter ascoltare quanto detto dall’assistente Google a meno di leggere la trascrizione della conversazione.

Whoa, since when do @madebygoogle Pixel Call Screen recordings include the assistant's parts of the interaction?

Seems new, and much better than before. pic.twitter.com/oUfbKk63MC

— Artem Russakovskii (@ArtemR) May 17, 2023