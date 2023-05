Oltre ai nuovi smartphone, nel 2023 Samsung lancerà anche alcuni tablet e uno dei più interessanti è senza dubbio quello che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Il colosso sudcoreano dovrebbe presentare la serie Samsung Galaxy Tab S9 tra pochi mesi insieme ai nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, ma oggi sono emersi dei render di Samsung Galaxy Tab S9 Ultra che appare come un tablet di fascia molto alta.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra sembra un tablet di fascia altissima

Il noto informatore OnLeaks ha pubblicato il primo set di render CAD di Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, i quali rivelano un design estremamente sottile che misura 208,6×326,4x 5,5 mm.

Secondo il rapporto Samsung Galaxy Tab S9 Ultra adotterebbe un display Super OLED da 14,6 pollici con risoluzione 2.960×1.848 pixel, copertura della gamma di colori DCI-P3 al 120% e una tacca per alloggiare la doppia fotocamera frontale.

Le immagini rivelano inoltre che il dispositivo includerebbe una doppia fotocamera posteriore con un flash in un layout che ricorda quello della serie Samsung Galaxy S23.

Le immagini evidenziano anche un’area per collegare magneticamente la S Pen fornita in bundle, una configurazione a quattro altoparlanti e una porta USB di tipo C, oltre ai pin a molla per collegare il tablet a una tastiera.

Secondo precedenti indiscrezioni Samsung Galaxy Tab S9 Ultra sarà animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e dovrebbe poter fare affidamento su una batteria da ben 10.880 mAh, inoltre dovrebbe essere venduto sia in versione solo Wi-Fi che in versione Wi-Fi e 5G.

