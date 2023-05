Google Pixel 7 torna in offerta a un ottimo prezzo giusto in tempo per sfruttare la seconda beta di Android 14, arrivata qualche giorno fa. Lo smartphone della casa di Mountain View, che consente di provare la nuova distribuzione in anteprima, viene proposto con uno sconto di circa 150 euro, per ribadire ancora una volta quanto valga più la pena acquistare lui rispetto al più recente Google Pixel 7A (recensione).

Google Pixel 7 scende sotto i 500 euro col coupon

Google Pixel 7 è uno smartphone adatto a tutti: offre uno schermo gOLED da 6,32 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 90 Hz e vetro Gorilla Glass Victus. A bordo spicca il SoC Google Tensor di seconda generazione, affiancato da 8 GB di RAM, da 128 GB di memoria interna (nella versione in offerta) e dal chip di sicurezza Titan M2. Il produttore si è concentrato molto sul comparto fotografico, a livello software ma anche hardware: il dispositivo integra una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, e una fotocamera anteriore da 10,8 MP integrata con un foro nel display.

Lato connettività lo smartphone lascia per strada solo la porta per il jack audio da 3,5 mm, sempre più difficile da trovare. Non mancano invece 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6, NFC, GPS, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C per il trasferimento dati e la ricarica. A tal proposito, Pixel 7 offre una batteria da 4355 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata da 20 W, la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa. A disposizione anche altoparlanti stereo e certificazione IP68 contro acqua e polvere. Lo smartphone è stato lanciato con Android 13 e riceverà aggiornamenti del sistema operativo almeno fino all’ottobre 2025 e patch di sicurezza almeno fino all’ottobre 2027. Sarà uno dei primi a ricevere Android 14 in versione stabile, ma volendo potete già provare le prime release dedicate agli sviluppatori (noi l’abbiamo già fatto).

Google Pixel 7 è stato lanciato in Italia lo scorso ottobre al prezzo consigliato di 649 euro (8-128 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su eBay al prezzo di 492,91 euro nelle colorazione bianca o nero ossidiana, venduto e spedito dal venditore eshoppinsrl con una percentuale di feedback positivi oltre al 99%. Per acquistarlo a questo irripetibile prezzo dovrete inserire il codice sconto MAGGIO23EDAYS in fase di pagamento.

Acquista Google Pixel 7 in offerta a 492,91 euro (Bianco)codice sconto MAGGIO23EDAYS

Acquista Google Pixel 7 in offerta a 547 euro (Nero)codice sconto MAGGIO23EDAYS

Il coupon eBay MAGGIO23EDAYS ha un valore del 15% fino a 100€ di sconto e può essere utilizzato al più 2 volte per account. Valido dal 15 al 25 maggio 2023 su questa selezione di prodotti.

Se cercate altre offerte allettanti su tutta la tecnologia non perdetevi le promozioni che ogni giorno condividiamo sul nostro canale Telegram prezzi.tech.

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 7