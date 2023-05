Il Samsung Shop rinnova le sue offerte proponendo nuovi sconti per gli smartphone di fascia alta della gamma Galaxy. La nuova tornata di promozione riguarda la serie Galaxy S23 e, in particolare, le colorazioni esclusive del Samsung Shop. Da notare, inoltre, la possibilità di acquistare a prezzo fortemente ridotto il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold4. Vediamo, nel dettaglio, tutte le nuove promozioni disponibili in questo momento sul Samsung Shop.

Nuovi sconti per gli smartphone Galaxy sul Samsung Shop: ecco le offerte

Il Samsung Shop continua ad essere la scelta giusta per gli utenti interessati all’acquisto di un nuovo smartphone Samsung Galaxy. Da oggi, infatti, prendono il via nuove offerte dedicate agli smartphone della casa coreana che, ricordiamo, tramite lo store ufficiale possono essere acquistati anche in 3 rate senza interessi, con PayPal o con Klarna, oppure con finanziamento a tasso zero in 30 mesi con prima rata a luglio 2023. La spedizione, inoltre, è sempre gratuita.

La prima offerta che segnaliamo riguarda il Samsung Galaxy Z Fold4. In questo caso, utilizzando il codice sconto FESTIVALFOLDABLE (da aggiungere nell’apposito campo del carrello) è possibile ottenere uno sconto di 400 euro sull’acquisto del pieghevole della casa coreana. Grazie a questa promozione, disponibile per tutte le varianti del Fold4, comprese le colorazioni esclusive del Samsung Shop e la configurazione top con 12 GB di RAM e 1 TB di storage, è possibile acquistare lo smartphone a partire da 1.479 euro. Per accedere all’offerta, valida fino al 15 giugno prossimo, è possibile fare riferimento alla pagina qui di seguito.

C’è un altro codice da sfruttare: si tratta di FESTIVALS23. Il codice in questione permette di ottenere uno sconto di 100 euro sulle colorazioni esclusive del Samsung Shop della gamma Galaxy S23 (Lime, Graphite, Sky Blu e Red). Da notare, inoltre, che lo sconto si somma alla promozione cashback che permette di ottenere fino a 300 euro di cashback (ecco tutti i dettagli della promo cashback di Samsung). Entrambe le promozioni termineranno il prossimo 14 di maggio. Di fatto è possibile ottenere fino a 400 euro di sconto grazie alla doppia promozione. Di seguito i link per completare l’acquisto:

Sul Samsung Shop, intanto, è in corso la Gaming Week con sconti su notebook, monitor TV e altri prodotti. Per saperne di più potete dare un’occhiata al link qui di sotto.

