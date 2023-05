Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone ma volete spendere una cifra contenuta, la nuova Offerta Tech di Esselunga può fare al caso vostro. La società operante nella grande distribuzione organizzata ha pensato di lanciare un’offerta molto interessante per Samsung Galaxy A14, un dispositivo entry-level dedicato a tutti quegli utenti che vogliono spendere il minimo indispensabile senza però rinunciare ad un’esperienza d’uso soddisfacente.

Samsung Galaxy A14 è la nuova Offerta Tech Esselunga (dall’11 al 24 maggio)

A distanza di pochi mesi dalla sua presentazione ufficiale torniamo a parlare di Samsung Galaxy A14, che si rivela protagonista assoluto della nuova Offerta Tech di Esselunga. Il prezzo di vendita previsto per questa promozione è davvero molto allettante e permette di portarsi a casa uno smartphone in grado di svolgere tutte le funzioni di base senza troppi problemi.

La cifra richiesta è pari a 149 euro e l’offerta è valida a partire da oggi, 11 maggio, fino al 24 maggio (salvo esaurimento anticipato delle scorte). Sebbene sia da cogliere al volo per via del prezzo molto allettante, avete dunque a vostra disposizione un po’ di tempo per decidere, anche se il nostro consiglio è quello di affrettarsi dato che le scorte potrebbero finire in tempi rapidi.

Per la lista completa dei punti vendita Esselunga aderenti all’iniziativa promozionale in discorso, potete consultare questo link.

Perché non lasciarsi scappare Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A14 non è uno smartphone che punta a stupire per le sue prestazioni o per il comparto fotografico. Si tratta, invece, di un dispositivo che ha come obiettivo quello di svolgere onestamente i compiti richiesti dall’utente, senza lasciare quel classico ‘effetto wow‘ tipico dei modelli di fascia più alta.

Uno degli aspetti che balza di più all’occhio e che lo rende preferibile ad altri smartphone della stessa fascia di prezzo è il comparto software: essendo uno smartphone di casa Samsung, azienda nota per la celerità dei suoi aggiornamenti, è assicurato un ottimo supporto software, garantito anche dalla presenza sin dal suo lancio di Android 13, l’ultima versione del sistema operativo di Google, con l’interfaccia grafica proprietaria One UI 5.0.

Per maggiori informazioni sullo smartphone in questione vi invitiamo a prendere visione della sua scheda tecnica completa:

Schermo LCD Infinity-V FHD+ (2408 × 1080 pixel) da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, luminosità massima di 480 nit

Processore Octa Core MediaTek Helio G80 12nm (Dual 2GHz Cortex-A75 + Hexa 1.8GHz 6x Cortex-A55 CPUs) con GPU ARM Mali-G52 2EEMC2 fino a 950 MHz

4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione, memoria espandibile fino a 1 TB con microSD

Android 13 con One UI 5.0

Doppia SIM (nano + nano + microSD)

Fotocamera posteriore: sensore principale da 50 MP con apertura f/2.2, fotocamera ultra grandangolare da 5 MP con apertura f/2.4, sensore da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale: obiettivo da 13 MP con apertura f/2.0

Sensore di impronte digitali montato lateralmente

Connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB C, NFC, jack audio da 3,5 mm

Batteria da 5000 mAh con ricarica da 10 W

Dimensioni: 167,7 x 78,0 x 9,1 mm; Peso: 201 g

