Da oggi gli appassionati di avventura e attività all’aria aperta ma anche le persone che cercano un nuovo dispositivo resistente e affidabile hanno una nuova opzione da prendere in considerazione. Si tratta di CUBOT KingKong Power, un rugged phone ricco di funzioni che senza dubbio rappresenta una soluzione molto valida, soprattutto in presenza di un budget limitato.

CUBOT KingKong Power

Sono iniziate proprio oggi le vendite sui mercati internazionali e per celebrare degnamente l’evento CUBOT ha lanciato una promozione, che andrà avanti solo fino a domenica 14 maggio. Prima di scoprirla nei dettagli però facciamo un breve riepilogo sulle caratteristiche di questo smartphone, pensato per resistere alle condizioni più estreme senza però rinunciare alle prestazioni e con alcune chicche in campo fotografico.

Il chipset è un MediaTek MT8788, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La RAM può essere espansa fino a 16 GB, per migliorare ulteriormente le prestazioni, sfruttando la memoria interna che a sua volta può essere espansa con microSD fino a 1 TB. Oltre alle certificazioni IP68 & IP69K e a quella MIL-STD-810G di tipo militare, vale la pena segnalare la presenza della tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità e di un lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione/sblocco.

L’autonomia non sarà certo un problema per CUBOT KingKong Power, vista la presenza di una batteria da ben 10.600 mAh in grado di garantire almeno due giorni con un utilizzo molto intenso e qualcuno di più con un impegno più blando. La ricarica rapida a 33 watt permette di ridurre i tempi di ricarica e la funzione di reverse charging consente di utilizzare lo smartphone come se fosse un vero e proprio power bank.

Il comparto fotografico, un elemento che solitamente viene trascurato, può contare su un sensore principale da 48 megapixel per foto di buona qualità, ma il pezzo forte è un sensore da 20 megapixel con sistema di visione a infrarossi, per scattare immagini anche nel buio più assoluto, perfetto anche per chi ama scoprire la natura. E con il doppio flash LED avrete una lampada in grado di fare luce in ogni situazione.

Per maggiori dettagli sul nuovo smartphone vi rimandiamo alla pagina ufficiale del produttore ricordandovi che è attivo un giveaway che mette in palio ben 10 KingKong Power

L’offerta

Da oggi e fino al 14 maggio potete portarvi a casa CUBOT KingKong Power a soli 139,99 dollari, circa 128 euro, un prezzo davvero straordinario per un dispositivo con queste specifiche tecniche. Per l’acquisto potete rivolgervi ad AliExpress, dove la promozione è attiva. Il prezzo indicato include IVA e spese di spedizione, quindi non dovrete pagare dazi doganali o adeguamenti IVA al ricevimento della merce.

Acquista CUBOT KingKong Power su AliExpress

Informazione Pubblicitaria