Siete un appassionato di attività all’aria aperta? Lavorate in ambienti dove è preferibile usare uno smartphone resistente a cadute, sporco e liquidi? CUBOT ha la soluzione che fa per voi. Il brand asiatico, leader nella produzione di smartphone resistenti, ha annunciato oggi il nuovo dispositivo di punta, che arriverà sui mercati il prossimo 10 maggio.

In attesa di scoprire il prezzo e la promozione, che accompagnerà la commercializzazione su AliExpress, scopriamo nel dettaglio alcune caratteristiche fondamentali di questo smartphone, che si preannuncia davvero interessante.

CUBOT KingKong Power

Si chiama CUBOT KingKong Power e combina un design pensato per resistere a ogni maltrattamento a una scheda tecnica di altissimo livello, per offrire un’esperienza d’uso sempre valida in ogni condizione di utilizzo. E il doppio flash LED permette di trasformarlo in una torcia utile in tantissime situazioni, sia sul lavoro che durante una escursione o una notte in campeggio.

Anche per questo CUBOT non ha lesinato scegliendo una batteria da ben 10.600 mAh, per assicurare agli utenti un’ottima autonomia, sufficiente ad esempio a coprire un weekend di trekking. Ottima anche la dotazione di memoria, con 16 GB di RAM e ben 256 GB di spazio di archiviazione, così da non rimanere mai a corto di spazio e poter archiviare grandi quantità di foto, video e musica. E se non dovesse bastarvi lo spazio interno, potete sempre ricorrere a una microSD, visto che è presente uno slot in cui inserire schede con la capacità massima di 1 TB, davvero niente male.

Lo schermo ha una diagonale di 6,5 pollici, risoluzione FullHD+ e tecnologia punch hole per alloggiare la fotocamera frontale, per garantire un’esperienza immersiva durante la visione di contenuti multimediali ma anche durante qualche sessione di gioco.

Niente male nemmeno il comparto fotografico, con sensore principale da 48 megapixel e sensore frontale da 16 megapixel, così da catturare ogni dettaglio delle vostre avventure. E con Android 13 avete la versione più recente del robottino verde, con le funzioni più nuove e gli aggiornamenti di sicurezza.

I preordini sono già aperti su AliExpress ma potete sfidare la sorte e vincere uno dei 10 CUBOT KingKong Power in palio nel giveaway che ci accompagnerà al lancio. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del produttore dove trovate altri dettagli sul prossimo rugged phone.

Informazione Pubblicitaria