Nella continua ricerca di fornire soluzioni sempre più avanzate e complete ai propri utenti, i produttori di smartphone non trascurano l’importanza delle applicazioni native. Un esempio concreto è rappresentato dall’app Promemoria di Samsung, che ha recentemente ricevuto un aggiornamento (che porta la versione dell’app alla 12.4.04.17) focalizzato sul miglioramento della gestione delle notifiche e della funzione di ricerca. In questo articolo andiamo a scoprire le nuove funzionalità introdotte, andando a vedere come possono essere sfruttate per ottimizzare l’utilizzo dei propri dispositivi Samsung Galaxy.

L’app Promemoria di Samsung migliora la gestione delle notifiche

Una delle principali sfide nell’utilizzo quotidiano degli smartphone è la gestione delle notifiche, che spesso possono risultare invasive e disordinate. L’aggiornamento dell’app Promemoria di Samsung affronta proprio questa problematica, introducendo un sistema di sincronizzazione delle notifiche tra i vari dispositivi Galaxy collegati allo stesso account Samsung. Grazie a questa nuova funzione gli utenti possono eliminare le notifiche relative all’app in questione su un dispositivo e vederle automaticamente rimosse anche sugli altri dispositivi associati. Come è possibile intuire, questo si traduce in una maggiore efficienza e ordine, evitando di dover ripetere manualmente l’operazione su ogni dispositivo utilizzato.

Come è possibile osservare dallo screenshot presente in basso, la funzione è consultabile e attivabile in totale autonomia dal menu delle impostazioni dell’app Promemoria sotto la sezione Generale.

Ottimizzata la funzione di ricerca all’interno dell’app Promemoria

L’altro aspetto innovativo introdotto con questo aggiornamento riguarda la possibilità di personalizzare la visualizzazione delle ricerche recenti all’interno dell’app Promemoria. Questa funzione offre agli utenti un maggiore controllo sull’interfaccia dell’applicazione e sulla gestione delle informazioni visualizzate. Ad esempio, è possibile scegliere di nascondere lo storico delle ricerche effettuate, rendendo l’ambiente di lavoro più pulito e ordinato. Anche in questo caso la funzione può essere facilmente attivata o disattivata dalle impostazioni in base alle esigenze personali, offrendo così una maggiore flessibilità e adattabilità ai vari contesti di utilizzo.

Come scaricare l’aggiornamento dell’app Promemoria di Samsung

Per poter usufruire delle nuove funzioni introdotte con l’ultimo aggiornamento 12.4.04.17 dell’app Promemoria di Samsung è necessario scaricare e installare l’ultima versione dell’applicazione sui propri dispositivi Galaxy. L’aggiornamento è disponibile tramite il Galaxy Store o, in alternativa, accedendo al menu Impostazioni alla voce relativa alle informazioni dell’applicazione. Una volta completata l’installazione, tutti gli utenti potranno sperimentare le nuove funzionalità descritte in questo articolo e personalizzare l’app secondo le proprie preferenze e necessità.

