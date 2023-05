Le malattie cardiovascolari rimangono una delle principali cause di morte al mondo e la fibrillazione atriale è considerata in grado di aumentare il rischio di ictus, insufficienza cardiaca e altre complicanze cardiovascolari.

Dal momento che alcuni casi di fibrillazione atriale sono asintomatici, Samsung si è impegnata per consentire agli utenti di ricevere una comprensione più olistica della loro salute cardiovascolare e generale tramite i suoi smartwatch.

La società ha annunciato oggi che la funzionalità IHRN che notifica episodi di fibrillazione atriale inclusa nell’app Samsung Health Monitor ha ricevuto l’autorizzazione della FDA.

Approvata la notifica di fibrillazione atriale tramite Samsung Galaxy Watch

L’azienda spiega che i dispositivi indossabili Samsung Galaxy Watch offrono strumenti sanitari per aiutare gli utenti a comprendere meglio la propria salute cardiaca attraverso il sensore Samsung BioActive, inclusa la registrazione ECG su richiesta e la funzione HR Alert che rileva frequenze cardiache troppo alte o basse.

L’aggiunta della nuova funzione IHRN consente agli utenti di Galaxy Watch di monitorare un altro aspetto della loro salute e una volta attivata nell’app Samsung Health Monitor verificherà la presenza di ritmi cardiaci irregolari in background tramite il sensore BioActive di Galaxy Watch.

Se un certo numero di misurazioni consecutive risulta irregolare, Galaxy Watch avvisa l’utente della potenziale attività di fibrillazione atriale, invitandolo a eseguire un ECG utilizzando lo smartwatch per una misurazione più accurata.

Samsung fa sapere che la funzionalità sanitaria Irregular Heart Rhythm Notification sarà disponibile come parte della nuova interfaccia One UI 5 Watch in arrivo prima sui prossimi dispositivi Galaxy Watch entro la fine dell’anno e successivamente anche sui modelli precedenti.