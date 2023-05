Google Chrome è sicuramente uno dei browser web più popolari ed apprezzati dagli utenti, motivo per cui il team di sviluppatori dietro il software in questione lavora costantemente per risolvere eventuali problemi ed implementare nuove funzioni. Abbiamo visto di recente come dovrebbe apparire il browser di Google una volta che avrà ricevuto in maniera stabile il nuovo stile grafico Material You, così come abbiamo intravisto un futuro cambiamento per una storica icona.

Oggi invece diamo uno sguardo alle ultime novità introdotte dall’azienda nell’ultima versione stabile disponibile, Chrome 113, oltre ad una futura funzione già in fase di test che probabilmente farà felici diversi utenti.

Google aggiorna Chrome alla versione 113, ecco le novità

L’azienda ha avviato il rilascio dell’ultima versione stabile disponibile del suo popolare browser web, Chrome raggiunge dunque la versione 113 introducendo tra le altre cose una codifica video AV1 più veloce per le videoconferenze e WebGPU per impostazione predefinita; l’update in questione, disponibile per le principali piattaforme come Windows, macOS e Linux, introduce oltre alle novità che vedremo a breve anche 15 correzioni in tema di sicurezza.

Di seguito le novità di Chrome 113:

Il browser riceve una codifica video AV1 più veloce accelerando notevolmente la codifica video AV1 basata su CPU, di quest’aggiunta potranno beneficiare tutte le applicazioni WebRTC, restituendo all’utente videoconferenze più veloci ed efficienti.

accelerando notevolmente la codifica video AV1 basata su CPU, di quest’aggiunta potranno beneficiare tutte le applicazioni WebRTC, restituendo all’utente videoconferenze più veloci ed efficienti. Vengono introdotte le funzionalità multimediali CSS overflow-inline e overflow-block, oltre a un aggiornamento della funzionalità multimediale CSS.

overflow-inline e overflow-block, oltre a un aggiornamento della funzionalità multimediale CSS. Chrome 113 aggiunge una funzione di interpolazione lineare .

. L’ultima versione di Chrome ora supporta CSS image-set , al fine di specificare una gamma di opzioni di immagine.

, al fine di specificare una gamma di opzioni di immagine. Viene abilitato per impostazione predefinita WebGPU, offrendo prestazioni migliorate in tutti i campi in cui è presente grafica 3D

Per verificare l’eventuale presenza dell’aggiornamento potete recarvi nel menù a tre puntini in alto a destra e seguire il percorso Impostazioni -> Informazioni su Chrome.

In test una nuova funzione per i sistemi CAPTCHA nella versione Canary del browser

Abbiamo tutti ben presente i sistemi CAPTCHA, quella sorta di enigmi che, se non risolti, ci precludono l’accesso ad alcuni servizi web; il loro scopo è quello di verificare che l’utilizzatore sia un reale essere umano, ma spesso questa tipologia di verifica risulta tediosa e poco comprensibile. Tutto ciò potrebbe presto finire visto che Google sta lavorando a una soluzione per ridurre la necessità di questi sistemi nella versione Canary di Chrome.

L’azienda è al lavoro per sviluppare una funzione di verifica automatica, una volta attiva, un sito web al quale abbiamo già dimostrato di essere umani salverà l’informazione come se fosse una specie di cookie, inoltre questa informazione sarà accessibile anche da parte di altri siti che richiedono la medesima autenticazione, senza però necessità di accedere alla cronologia del browser dell’utente.

Google has quietly added a new "Auto-verify" page in Chrome Settings, Chromium developers call this feature "anti-abuse" and it was added in February, but I haven't seen it mentioned anywhere:https://t.co/OBYo9b3h9r pic.twitter.com/xhVqyaqpnH — Leopeva64 (@Leopeva64) April 29, 2023

Qualora foste utilizzatori di Chrome Canary e voleste testare con mano la nuova funzione, sarà sufficiente seguire il seguente percorso per attivarla: Impostazioni -> Privacy e sicurezza -> Impostazioni sito -> Impostazioni contenuto aggiuntive -> Verifica automatica.

Potrebbe interessarti anche: Novità per Chrome su tablet, pieghevoli, desktop e smartphone