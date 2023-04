Il team di sviluppo dietro uno dei più celebri browser in circolazione, Google Chrome, non si ferma mai e continua ad implementare nuove funzioni per il software in questione. Oggi diamo uno sguardo a due novità, la prima riguarda una nuova interfaccia per i tablet e i dispositivi pieghevoli, mentre la seconda riguarda l’installazione della PWA (progressive web app) sui Chromebook, su desktop e sugli smartphone.

Chrome riceve una nuova interfaccia per le schede sui tablet e sugli smartphone pieghevoli

Gli sviluppatori di Chrome stanno abilitando, a partire dalla versione stabile 112, una novità per quel che riguarda l’interfaccia delle schede; l’attivazione è probabilmente effettuata lato server, ma è possibile utilizzare anche i seguenti flag per procedere manualmente: chrome://flags/#enable-tab-strip-redesign e chrome://flags/#enable-tab-strip-improvements.

La nuova veste grafica (la seconda immagine nella galleria qui sopra) elimina il design precedente “a schede”, evidenziando solo la scheda attualmente attiva con la stessa sfumatura di colore della barra degli indirizzi grazie al supporto allo stile Material You; le altre schede sono separate da una linea chiara invece che da una divisione netta come in precedenza.

Google aggiorna il design per l’installazione delle PWA

Le PWA si sono ritagliate col tempo un loro spazio, rappresentando spesso una valida alternativa alle applicazioni Android sia su smartphone che sui Chromebook, che in ambiente desktop in generale; il loro processo di installazione è sempre stato basilare, l’utente doveva infatti solo premere sul pulsante di installazione, vedendosi restituire il messaggio “Aggiungi alla schermata iniziale” con una piccola anteprima dell’icona dell’app e l’opzione per procedere o annullare.

Google ha però annunciato un restyling anche qui, fornendo una nuova “interfaccia utente di installazione più ricca”, molto più in linea con la grafica proposta dal Play Store.

Nel menù che compare dopo aver premuto il tasto per l’installazione, oltre all’anteprima dell’icona, gli sviluppatori ora possono anche aggiungere alcune righe di descrizione dell’app al prompt insieme a schermate che mostrano le diverse funzionalità dell’app web in questione, fornendo agli utenti più dettagli riguardo all’applicazione che stanno per scaricare.

L’azienda comunica che il nuovo prompt di installazione è in fase di test da un po’ di tempo e afferma che è compatibile con versioni vecchie come Chrome 94 su dispositivi mobili e Chrome 108 su desktop.

La nuova esperienza di installazione potrebbe contribuire, qualora adeguatamente adottata dagli sviluppatori, ad espandere la diffusione delle PWA, spesso più leggere delle controparti Android sugli smartphone.

