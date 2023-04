In più di un’occasione ci avete visto tessere le lodi di Samsung per quel che concerne il supporto software dei propri dispositivi, non perché siamo di parte (come sostengono alcuni), ma perché è sotto gli occhi di tutti come l’azienda negli ultimi anni sia una delle migliori da questo punto di vista.

Samsung garantisce infatti, per buona parte dei propri smartphone di fascia alta e media, quattro anni di aggiornamenti di versione Android e ben cinque anni di patch di sicurezza; nonostante alcuni brand abbiano iniziato a fornire un trattamento equivalente, l’azienda coreana può comunque fregiarsi di un maggior numero di dispositivi supportati, visto che i principali competitor che hanno adottato una politica simile spesso la riservano ad un ristretto gruppo di dispositivi.

Oggi il numero di smartphone supportati da Samsung con la sua lodevole politica sugli aggiornamenti aumenta ancora, visto che l’azienda ha annunciato un nuovo smartphone che potrà beneficiare di questo trattamento.

Samsung Galaxy A24 riceverà quattro anni di aggiornamenti di Android e cinque anni di patch di sicurezza

Giusto il mese scorso abbiamo visto come due dei più recenti smartphone di fascia media di Samsung, Galaxy A34 e Galaxy A54, verranno supportati dall’azienda secondo la medesima politica sugli aggiornamenti riservata ai dispositivi di fascia più alta.

Oggi stando a quanto riporta Samsung Vietnam, scopriamo che un altro dispositivo di fascia medio bassa dell’azienda beneficerà dello stesso trattamento, si tratta di Samsung Galaxy A24, smartphone lanciato recentemente dall’azienda, che otterrà come i fratelli maggiori ben quattro anni di aggiornamenti di versione Android e cinque anni di patch di sicurezza.

Ricapitoliamo di seguito la scheda tecnica del dispositivo:

Dimensioni: 162,1 x 77,6 x 8,3 mm

Peso: 195 grammi

Materiali: vetro (anteriore), plastica (frame laterale, scocca posteriore)

Display: Super AMOLED da 6,5” FHD+ (1080 x 2340 pixel, in 19,5:9) Frequenza di aggiornamento: 90 Hz Luminosità di picco: 1000 nit Certificazione Eye Care Display (bassa emissione di luce blu)

SoC: MediaTek Helio G99 (6 nm) con CPU octa-core e GPU ARM Mali-G57 MC2

Memoria RAM: 6 o 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 GB, espandibile tramite scheda microSD (fino a 1 TB)

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) con angolo di visione a 123° Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Registrazione video: fino al 1080p a 30 fps

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 13 MP (f/2.2)

Audio: mono (singolo speaker), jack audio da 3,5 mm

Reti mobili: Single SIM o Dual SIM (Nano-SIM), 4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), NFC, GPS, USB Type-C 2.0

Sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, prossimità (virtuale)

Lettore delle impronte digitali: si (montato lateralmente)

Batteria: Li-Po da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W

Sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13

Come potete notare si tratta di un dispositivo che non fa certo meravigliare per le specifiche con cui è equipaggiato, lo smartphone è infatti la proposta più attuale dell’azienda di un dispositivo di fascia medio bassa, indirizzato a tutti quegli utenti che non hanno necessità particolari e soprattutto che non vogliono spendere molto.

Samsung Galaxy A24, qualora arrivasse anche sul nostro mercato, dovrebbe avere un prezzo inferiore ai 300 euro; lo sforzo profuso dall’azienda nel supportare un dispositivo di questo tipo è certamente lodevole, pochi brand possono dire di fare altrettanto e ciò rappresenta una gradita novità per tutti coloro che vorranno acquistare il dispositivo e utilizzarlo per qualche anno.

