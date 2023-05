Motorola presenta Moto KeySafe, uno strumento pensato per garantire una sicurezza senza precedenti a bordo di alcuni dispositivi selezionati. Quest’ultimo va ad aggiungersi alla piattaforma ThinkShield, sviluppata e migliorata nel corso degli anni, confermando l’impegno della casa alata in ambito sicurezza: vediamo di cosa si tratta e quali saranno i primi smartphone a integrare il nuovo strumento.

Motorola presenta Moto KeySafe per la sicurezza dei suoi dispositivi

Con Moto KeySafe, i dispositivi Motorola vengono dotati di un processore di sicurezza che opera in maniere più efficiente e aiuta a proteggere al meglio i dati e le informazioni sensibili. Si tratta di una sicurezza hardware, in grado di evitare accessi non autorizzati: trattandosi di un processore fisicamente isolato, KeySafe consente di contrastare gli attacchi al processore principale. Questo grazie alla presenza di una memoria separata in cui vengono memorizzate le chiavi digitali altamente sensibili e di un firmware ulteriormente rafforzato in esecuzione proprio su questo processore.

I processi sensibili, come lo sblocco del dispositivo stesso e la crittografia dei file, sono dunque più protetti da attacchi avanzati, anche fisici e side-channel. La nuova soluzione Moto KeySafe è stata sviluppata in collaborazione con i partner del settore, Qualcomm Technologies e Google, si basa attualmente sull’unita di elaborazione sicura della piattaforma Snapdragon 8+ Gen 1 e segue i requisiti di sicurezza Android per Strongbox Keymaster.

I dispositivi con Moto KeySafe sono pronti per soluzioni come le chiavi digitali di case e auto, passaporti, patenti e documenti digitali e soluzioni di pagamento avanzate, che richiedono livelli di sicurezza senza compromessi. In questo modo gli utenti possono restare più tranquilli, consapevoli che i loro beni più preziosi risultano protetti.

Per ora non abbiamo una lista di dispositivi completa o tempistiche: sappiamo solo che Moto KeySafe sarà disponibile su alcuni device selezionati, tra cui Motorola Edge 30 Ultra e Lenovo ThinkPhone by Motorola.