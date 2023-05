Tra gli smartphone che dovrebbero essere presto lanciati sul mercato troviamo anche HONOR X50, device che nelle scorse ore è stato il protagonista di un’interessante anticipazione in Rete.

Il nuovo modello della serie X di HONOR, infatti, è apparso in un’immagine rendering che ci mostra quello che dovrebbe essere il suo design (il condizionale è d’obbligo, in quanto non si tratta di un’immagine “ufficiale”, essendo stata realizzata da un leaker cinese sulla base delle indiscrezioni sul device che ha ricevuto).

Cosa sappiamo di HONOR X50

A caratterizzare il nuovo smartphone di HONOR vi dovrebbero essere un ampio display con un foro in alto al centro per la fotocamera frontale e cornici di dimensioni contenute e, sulla parte posteriore, un modulo fotografico molto grande e di forma circolare, con due grandi sensori e l’immancabile flash LED.

In sostanza, nel caso in cui tali indiscrezioni si dovessero rivelare corrette, HONOR X50 non presenterebbe grandi differenze rispetto al suo predecessore e la novità più importante sarebbe rappresentata dal display, passando da una soluzione con i bordi curvati a un pannello piatto.

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, al momento non vi sono informazioni e per farsi un’idea è possibile ricordare le principali caratteristiche di HONOR X40, device che può contare su uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 695, una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel (con apertura f/1.8), accompagnato da un sensore da 2 megapixel (con apertura f/2.4), una batteria da 5.100 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 40 W) e, dal punto di vista software, sull’interfaccia Magic UI 6.1 (basata su Android 12) in attesa del rilascio dell’aggiornamento a MagicOS 7.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da HONOR per scoprire quando HONOR X50 sarà lanciato, in quali mercati sarà commercializzato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

