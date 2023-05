Abbiamo visto qualche giorno fa come Samsung abbia iniziato le fasi di test dedicate al prossimo aggiornamento dell’interfaccia proprietaria One UI, l’azienda sta infatti testando internamente l’update alla versione 5.1.1 su Galaxy Z Flip5 e Z Fold5.

Ora secondo quanto condiviso su Twitter, sembra che la società abbia esteso il test dell’aggiornamento in questione anche agli smartphone pieghevoli dell’attuale generazione, Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4.

L’aggiornamento One UI 5.1.1 è in fase di test interno anche per Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4

C’è ancora tempo prima di poter vedere la versione 6 della One UI, basata su Android 14, che arriverà presumibilmente intorno all’autunno; nonostante ciò l’azienda ha comunque in programma per l’estate il rilascio di due nuovi smartphone pieghevoli.

Recentemente abbiamo avuto modo di vedere il design dei due dispositivi grazie a dei render trapelati (qui e qui), ma per quanto riguarda la componente software sappiamo poco.

Quello che si presume è che l’azienda abbia allargato la fase di test dell’update in questione proprio perché la nuova versione One UI verrà lanciata con i prossimi Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, volendo dunque essere sicura di scovare ed eliminare qualsiasi problema o bug possa presentarsi prima di rilasciare la versione definitiva che, con ogni probabilità, arriverà in un secondo momento anche sui pieghevoli delle precedenti generazioni.

Il fatto che anche gli smartphone appena aggiunti alla fase interna di test siano due dispositivi pieghevoli, rappresenta una sorta di conferma del fatto che gli smartphone tradizionali non dovrebbero ricevere questo aggiornamento, perlomeno non con le medesime implementazioni.

L’update One UI 5.5.1 infatti, dovrebbe vantare diverse migliorie e novità specifiche per i dispositivi pieghevoli. È ancora presto per avere dettagli in merito, ma sicuramente trapeleranno ulteriori informazioni al riguardo nel prossimo futuro.

Potrebbe interessarti anche: Samsung potrebbe raddoppiare la produzione di Galaxy Z Flip5