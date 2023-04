Si avvicina il debutto del Samsung Galaxy Z Fold5. La nuova generazione del pieghevole della casa coreana è oggi protagonista di un nuovo leak che ci svela tutti (o quasi) i dettagli del progetto. Smartprix e OnLeaks, infatti, hanno diffuso una serie di render che offrono un’anteprima, da tutte le angolazioni, del nuovo smartphone di casa Samsung. Vengono confermate, inoltre, le dimensioni e alcune specifiche in vista del debutto atteso tra qualche mese, insieme al Galaxy Z Flip5. Vediamo i dettagli completi in merito al nuovo Samsung Galaxy Z Fold5.

Samsung Galaxy Z Fold5 si mostra i nuovi render

Qui di seguito, potete dare uno sguardo in anteprima ai primi render “definitivi” del nuovo Samsung Galaxy Z Fold5. La quinta generazione del Fold dovrebbe rappresentare un’evoluzione diretta della generazione precedente, con tante piccole novità pensate per migliorare, ulteriormente, un progetto che ha già raccolto tanti consensi, sia dal pubblico che dalla critica. Il leak proviene da fonti affidabilissime: il nuovo Fold5 dovrebbe essere, almeno al 99%, quello proposto nei render qui di seguito.

In linea generale, il design del nuovo Samsung Galaxy Z Fold5 non registrerà sostanziali novità. Cambieranno, leggermente, le dimensioni con lo smartphone che misurerà:

154,9 x 129,9 x 6,3 mm da aperto

da aperto 154,9 x 67,1 x 13,5 mm da piegato

Da segnalare, in particolare, una netta riduzione dello spessore del telefono quando piegato. Il Fold4, infatti, da piegato risulta un vero e proprio mattoncino, con uno spessore che varia da 14,2 mm a 15,8 mm. Il nuovo Fold5, grazie alla cerniera di nuova generazione (che rappresenterà una delle principali novità del progetto), sarà più sottile di 0,8 mm (considerando il confronto con lo spessore inferiore del Fold4).

Anche se non viene specificato dal leak di oggi, la nuova cerniera “a goccia” avrà diversi altri effetti sullo smartphone. Il meccanismo sviluppato da Samsung dovrebbe portare ad una riduzione del peso dello smartphone (da 253 grammi a 240 grammi secondo i leak) e dovrebbe rendere la piega molto meno visibile rispetto alla generazione precedente, come già anticipato in altri leak precedenti.

Novità in arrivo anche per il modulo delle fotocamere posteriori. Ci sarà ora un’isola sporgente con tre sensori mentre il flash LED viene spostato di lato (nel Fold4 si trova al di sotto del “semaforo” delle fotocamere, all’interno dell’isola). Da notare, invece, che non dovrebbero esserci novità sostanziali per quanto riguarda i display, almeno in termini di dimensioni.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold5 avrà un display interno da 7,6 pollici e un display esterno da 6,2 pollici. I dettagli sulle specifiche sono ancora da definire ma dovrebbero essere in linea con la generazione precedente (Dynamic AMOLED 2X pieghevole da 120 Hz e 1812 x 2176 pixel per il pannello interno e Dynamic AMOLED 2X da 120 Hz, 904 x 2316 pixel e rapporto tra le dimensioni di 23,1:9 per il pannello esterno).

Per tutti i dettagli sulla scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy Z Fold5 sarà necessario attendere le prossime settimane. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, lo stesso già utilizzato con grande successo dalla gamma Galaxy S23. Il chip sarà affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage per la variante base.

Qualche aggiornamento potrebbe arrivare anche per le fotocamere, con nuovi sensori per offrire prestazioni migliori ma la tripla camera posteriore continuerà a presentare la stessa configurazione (sensore principale + ultra-grandangolare e teleobiettivo). La batteria dovrebbe essere sempre intorno ai 4.400 mAh. Non ci dovrebbe essere spazio per uno slot per la S-Pen.

Lato software, troveremo Android 13 con One UI e una garanzia di supporto di lunga durata con quattro major update e cinque anni di patch di sicurezza, come prevede la nuova politica sugli aggiornamenti di Samsung. Nelle prossime settimane arriveranno, di certo, dettagli più precisi.

Quando arriverà il nuovo Samsung Galaxy Z Fold5?

La data non c’è ancora ma il periodo di lancio non è un segreto: il nuovo Samsung Galaxy Z Fold5 sarà il protagonista assoluto del prossimo evento Galaxy Unpacked, in programma in estate. L’evento in questione dovrebbe essere fissato tra luglio e agosto con il lancio commerciale che dovrebbe avvenire nelle settimane successive e, sicuramente, entro l’estate. Il prezzo dovrebbe essere in linea con Fold4 e, quindi, con un listino che partirà da circa 1.800 euro.