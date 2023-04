Theme Park è un’applicazione sviluppata da Samsung, facente parte dell’ecosistema Good Lock, il suo scopo è quello di fornire diversi strumenti agli utenti per personalizzare l’aspetto estetico del proprio dispositivo; di recente abbiamo visto l’azienda rilasciare un aggiornamento per l’app in questione, grazie al quale sono stati risolti alcuni bug ed è stata aggiunta la possibilità di regolare la dimensione delle icone.

Ora Samsung rilascia un nuovo update per Theme Park, grazie al quale gli utenti che non amano particolarmente il tema colori pastello dello stile Material You, possono personalizzare maggiormente l’esperienza visiva offerta dal proprio smartphone Galaxy.

Samsung Theme Park vi permette di personalizzare il tema colori Material You

Come anticipato in apertura, Theme Park offre tutta una serie di strumenti aggiuntivi rivolti alla personalizzazione estetica degli smartphone del brand, l’applicazione permette infatti agli utenti di modificare lo sfondo della schermata iniziale e della schermata di blocco, la forma e le dimensioni dell’icona, lo sfondo della tastiera, lo stile dei tasti della tastiera, i colori dei tasti della tastiera, gli accenti dei tasti della tastiera, i colori del pannello delle impostazioni rapide, il colore del pannello delle notifiche, gli effetti di sfocatura, l’aspetto di l’app di messaggistica e offre il supporto per i temi chiari e scuri.

Ora a tutto ciò viene aggiunta una nuova funzionalità, grazie alla quale possiamo operare una personalizzazione molto più profonda del tema di colori offerto dallo stile Material You; da quando è stato introdotto il nuovo aspetto grafico infatti, diversi utenti hanno criticato l’adozione di colori troppo spenti, auspicando la possibilità di sostituirli in favore di colori più brillanti.

Grazie al nuovo aggiornamento di Theme Park, avete ora la possibilità di scegliere ed utilizzare il colore che più vi aggrada per personalizzare il vostro dispositivo, una volta aggiornata l’app sarà infatti sufficiente recarsi nel menù, cliccare su Cambia tavolozza dei colori e utilizzare il selettore di colori proposto per scegliere quello che più vi piace.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, tutte le app di Samsung, le app di terze parti, l’interfaccia utente di sistema e i widget assumono il colore scelto dall’utente, mentre alcune applicazioni di Google sembrano non adeguarsi totalmente per il momento.

Giusto ieri abbiamo visto come anche Google sembra che darà la possibilità, grazie ad Android 14, di personalizzare l’esperienza utente con colori più vivaci ma nel frattempo, se siete possessori di uno smartphone Galaxy, potete già dare libero sfogo alla vostra creatività svincolandovi dagli attuali limiti imposti dallo stile Material You; per farlo è sufficiente recarsi sul Galaxy Store e procedere con il download e conseguente istallazione dell’ultimo aggiornamento disponibile per Theme Park.

