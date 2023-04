Theme Park è un’applicazione che fa parte dell’ecosistema Good Lock, il suo scopo è quello di consentire agli utenti di personalizzare l’aspetto grafico della One UI a proprio piacimento. Samsung ha deciso di rilasciare un aggiornamento per l’app in questione, grazie al quale risolve alcuni problemi e aggiunge una comoda funzione.

Samsung aggiorna l’app Theme Park aggiungendo la regolazione delle dimensioni delle icone e correggendo un bug

L’applicazione Theme Park consente agli utenti possessori di smartphone e tablet Galaxy di modificare la combinazione di colori dell’interfaccia utente del telefono in base allo sfondo scelto, ai colori delle icone, ai pacchetti di icone, al tema della tastiera e al colore delle impostazioni rapide.

L’azienda ha rilasciato un aggiornamento che porta l’app alla versione 1.0.09.55, l’update risolve un bug che affliggeva l’anteprima del pannello delle impostazioni rapide, che a causa della problematica si presentava con un layout interrotto; oltre a ciò viene aggiunta la possibilità di regolare la dimensione delle icone, operazione non possibile fino a questo momento.

Il changelog dell’aggiornamento menziona altresì altre correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità generale dell’applicazione, l’update ha un peso complessivo di 14,98 MB e può essere scaricato direttamente dal Galaxy Store.

Grazie all’aggiornamento in questione, l’app Samsung Theme Park consente ora agli utenti di modificare lo sfondo della schermata iniziale e della schermata di blocco, la forma e le dimensioni dell’icona, lo sfondo della tastiera, lo stile dei tasti della tastiera, i colori dei tasti della tastiera, gli accenti dei tasti della tastiera, i colori del pannello delle impostazioni rapide, il colore del pannello delle notifiche, gli effetti di sfocatura, l’aspetto di l’app di messaggistica e offre il supporto per i temi chiari e scuri.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Global Goals si aggiorna per spingere gli utenti a fare di più