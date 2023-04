Android Auto è una piattaforma studiata dal colosso di Mountain View per mettere a disposizione degli utenti una soluzione che possa garantire loro di guidare il proprio veicolo senza distrazioni e sfruttare Google Assistant per la gestione dei contenuti multimediali e per chiamare i contatti desiderati.

Sulla base di questa premessa, i giochi certamente non rientrano tra le applicazioni che si addicono alla guida ma ci sono delle situazioni in cui è possibile sfruttare Android Auto per ingannare il tempo, come ad esempio quando si aspetta qualcuno fermi in un parcheggio.

GameSnacks è una raccolta di giochi per Android Auto con cui gli utenti possono trascorrere qualche minuto, scegliendo uno tra vari puzzle e altri semplici giochini.

GameSnacks ritorna su Android Auto

A partire dall’inizio di quest’anno GameSnacks non funziona più su alcune auto e, ogni volta che i conducenti tentano di avviare i giochi, Android Auto restituisce un errore, informando che la raccolta di giochi “non è disponibile durante la guida” e ciò anche quando il veicolo è parcheggiato.

In attesa di una risoluzione ufficiale del problema, qualcuno ha scoperto che l’inserimento del freno a mano lo fa scomparire e consente agli utenti Android Auto di accedere alla raccolta di giochi.

Molto probabilmente Google ha cambiato silenziosamente i requisiti di GameSnacks nelle ultime versioni dell’app, sebbene l’errore in questione potrebbe anche essere il frutto di un bug.

Ad ogni modo, mettere l’auto in modalità parcheggio dovrebbe essere sufficiente per far sapere ad Android Auto che il veicolo non è più in movimento e consentire agli utenti di distrarsi con i giochini di GameSnacks: pare, infatti, che il team di Google voglia essere sicuro che i conducenti non giochino mentre sono in movimento.

Se siete curiosi di dare una sbirciata alla raccolta di giochi di GameSnacks non dovete fare altro che seguire questo link.