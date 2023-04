Xiaomi è famosa nella community di appassionati per creare parecchia confusione circa gli aggiornamenti dei propri dispositivi, dopo anni di politiche impossibili da comprendere, l’azienda sembra aver deciso di migliorare (almeno leggermente) sotto questo punto di vista. Negli ultimi tempi abbiamo infatti visto rilasciare l’ultima versione disponibile dell’interfaccia proprietaria MIUI 14 su diversi smartphone, anche non proprio recenti; il problema è che non tutti ottengono contestualmente la medesima versione di Android, ci sono infatti smartphone con la MIUI 14 e Android 12 (o addirittura 11) e altri con Android 13.

Ciò fa sì che sia quasi impossibile stabilire a priori quali dispositivi dell’azienda (e dei suoi sotto brand) riceveranno aggiornamenti in futuro, escludendo infatti gli smartphone più recenti e quelli sul mercato da meno di due anni, per tutti gli altri ci sono poche informazioni su cui basarsi. C’è però un’applicazione sul Play Store che si prefigge esattamente questo scopo, dirvi se il vostro smartphone riceverà in futuro l’aggiornamento alla MIUI 15 e ad Android 14.

MIUI Downloader Pro vi dirà se il vostro smartphone riceverà la MIUI 15 e Android 14

L’applicazione in questione si chiama MIUI Downloader Pro, è disponibile gratuitamente sul Play Store ma, è bene precisarlo, nulla ha a che vedere con l’azienda. Non si tratta infatti di un’applicazione ufficiale, quindi non è chiaro su cosa si basi per restituire le informazioni che ci interessano; è probabile che in alcuni casi si faccia riferimento alla data di uscita dello smartphone, in altri probabilmente è solo un tirare ad indovinare.

Come potete notare dalle immagini qui sopra, l’applicazione non si limita a leggere il futuro informandovi sulla possibilità o meno che il vostro smartphone riceva la MIUI 15 e Android 14, ma si premura anche di mantenere sempre aggiornate le applicazioni proprietarie dell’azienda, fornendo al contempo un aggregatore di notizie.

Sia chiaro che le informazioni ottenute con MIUI Downloader Pro vanno prese con le pinze, manca ancora diverso tempo prima che l’azienda rilasci la MIUI 15 ed è probabile che nemmeno Xiaomi abbia ancora deciso quali dispositivi verranno aggiornati; ad ogni modo, qualora foste interessati a testare con mano l’app, vi lasciamo qui sotto il badge per effettuare il download direttamente dal Play Store.

Potrebbe interessarti anche: A breve Xiaomi 13 Lite riceverà l’aggiornamento Android 13