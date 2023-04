Xiaomi 13 Lite è uno smartphone Android di fascia medio-alta presentato a fine febbraio 2023, in occasione del lancio globale dei fratelli maggiori della serie Xiaomi 13, e altro non è se non la riproposizione in salsa Global dello Xiaomi CIVI 2.

Questo smartphone è stato lanciato con la MIUI 14 basata su Android 12 e ora alcuni utenti che utilizzano questo dispositivo si stanno chiedendo quando riceverà l’aggiornamento ad Android 13 e quali miglioramenti offrirà l’update.

Xiaomi 13 Lite sarebbe pronto a ricevere l’aggiornamento Android 13

Secondo quanto riferito da Xiaomiui, l’aggiornamento ad Android 13 è stato testato a lungo su Xiaomi 13 Lite e ora sarebbe pronto a essere lanciato in Europa.

L’update verrebbe rilasciato alla fine di aprile, ma in caso di bug importanti Xiaomi potrebbe sospenderlo. Gli utenti potranno scaricare l’aggiornamento tramite MIUI Downloader.

Xiaomi 13 Lite offre un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, supporto a HDR10+ e Dolby Vision, lettore delle impronte digitali ottico integrato e frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz.

Il cuore del dispositivo è il SoC Snapdragon 7 Gen 1 affiancato da 8 GB di memoria RAM LPDDR4X e da 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2. Il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera anteriore (ultra-grandangolare da 32 MP e profondità di campo da 8 MP) e da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP.

Sul fronte della connettività sono inclusi 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, blaster infrarossi e porta USB Type-C. La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 67 W. Attualmente Xiaomi 13 Lite è in offerta su Amazon al prezzo di 439,00 euro.

