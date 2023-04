L’enorme quantitativo di applicazioni Android disponibili nel Google Play Store rende più facile ai vari malintenzionati la diffusione di malware e le varie aziende che si occupano di sicurezza sono alla costante ricerca di pericoli per gli utenti.

Una di queste è Malwarefox, un cui team di ricercatori ha scovato 19 applicazioni che contengono malware capace di mettere a serio rischio la sicurezza degli utenti.

I criminali informatici solitamente agiscono secondo uno schema molto comune: scaricano un’app legittima dal Google Play Store, vi aggiungono il codice malevolo e la ricaricano sullo store ufficiale di Android, usando un nuovo nome e sperando che sia capace di convincere molte persone a scaricarla.

Cancellate subito queste 19 applicazioni Android con malware

In particolare, sarebbero tre i gruppi di applicazioni individuate dallo staff di Malwarefox, contenenti il malware Autolycos, lo spyware Joker (è capace di raccogliere elenchi di contatti, messaggi SMS e dettagli sui dispositivi colpiti e di registrarli per servizi premium senza il consenso del proprietario) e il trojan Harly (che ottiene dati sul dispositivo della vittima ed in particolare sulla rete mobile).

Veniamo quindi all’elenco delle 19 applicazioni Android infettate da questi malware e che, pertanto, vanno immediatamente cancellate:

App infettate dal malware Autolycos

Vlog Star Video Editor

Creative 3D Launcher

Wow, Beauty Camera

Gif Emoji Keyboard

Instant Heart Rate Anytime

Delicate Messenger

App infettate dallo spyware Joker

Simple Note Scanner

Universal PDF Scanner

Private Messenger

Premium SMS

Blood Pressure Checker

Cool Keyboard

Paint Art

Color Message

App infettate da Harly Trojan

Fare Gamehub and Box

Hope Camera-Picture Record

Same Launcher and Live Wallpaper

Amazing Wallpaper

Cool Emoji Editor and Sticker

Il consiglio per evitare brutte sorprese è quello di fare molta attenzione, non concedendo autorizzazioni non essenziali, dando importanza ad eventuali comportamenti anomali delle applicazioni scaricate e leggendo i commenti lasciati dagli utenti sul Google Play Store prima di scaricare app meno conosciute.