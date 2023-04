Anche se i telefoni Huawei non sono più popolari come un tempo, l’azienda non si arrende e continua a lanciare nuovi telefoni sul mercato, soprattutto in patria. Secondo alcune indiscrezioni l’azienda sarebbe al lavoro su un nuovo smartphone che riprende il design di un vecchio top di gamma del produttore lanciato ormai 3 anni fa.

Di recente abbiamo visto il lancio della serie Huawei P60 in Cina, che include tre dispositivi che verranno presentati anche per il mercato internazionale e italiano il prossimo 9 maggio. Secondo un informatore cinese, però, l’azienda sta già lavorando ad un nuovo smartphone che si ispira al design di Huawei P40 Pro, uno dei primi flagship del marchio ad essere stato lanciato dopo il divieto commerciale imposto dagli Stati Uniti, che vietava l’uso delle app di Google su tutti i suoi dispositivi.

Questo smartphone di Huawei sembra un P40 Pro

Le immagini condivise da un leaker cinese mostrano il prossimo smartphone con lo stesso design minimalista che abbiamo visto su Huawei P40 Pro. Possiamo notare lo schermo curvo e i bordi stondati, mentre nella parte frontale troviamo un foro centrale per la fotocamera, che si differenzia dal P40 Pro che presentava invece una pillola posta in alto a sinistra.

Sulla parte posteriore troviamo il modulo fotocamere racchiuso in un rettangolo dai bordi stondati che riprende in tutto e per tutto l’estetica del top di gamma del 2020. Troviamo quindi una disposizione delle lenti in verticale con uno zoom teleobiettivo periscopico, mentre sul lato destro trova posto il flash LED e le etichette XMAGE tipiche di Huawei. Il colore dello smartphone nel render è invece ripreso da una delle colorazioni del nuovo P60 Art.

Ad oggi non sono ancora noti né le specifiche tecniche né il nome commerciale dello smartphone. Non è chiaro se si tratterà di una versione riveduta e corretta di Huawei P40 Pro o se entrerà a far parte di un’altra serie del produttore cinese, come i Nova o i Mate, ma con tutta probabilità ne sapremo di più nelle settimane a venire.