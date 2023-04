Gboard, la tastiera virtuale di Google per Android, ha da tempo una funzione molto apprezzata dagli utenti: Emoji Kitchen. Grazie a questa funzione, gli utenti possono combinare diverse faccine per creare nuove e divertenti emoji personalizzate. Google ha deciso di portare il divertimento delle emoji personalizzate di Gboard nel mondo reale, proponendo un set di adesivi Emoji Kitchen di Gboard disponibili per l’acquisto. Questi adesivi sono disponibili nel negozio ufficiale di Google e possono essere acquistati (attualmente solo negli Stati Uniti e in Canada) come adesivi veri e propri da applicare ai laptop o a qualsiasi altra cosa si desideri.

Le Emoji Kitchen si fanno adesivi sul Google Merchandise Store

Il set di adesivi, che secondo quanto dichiarato da Google sono realizzati in un materiale “ultra-rimovibile”, costa solo 3 dollari e comprende poco meno di due dozzine di adesivi diversi, tra cui alcune icone molto famose di Gboard, come alieni, volpi, cani, robot, barboncini, pinguini, procioni, polpi, topi, gatti, torte di compleanno, palloncini, stelle, bradipi, Terra, Saturno, formaggi, lame, lumache, unicorni, pupazzi di neve, fiori e lo sterco con la corona. Come è possibile osservare dalle immagini qui sotto, oltre al set di adesivi Emoji Kitchen, sono disponibili all’acquisto, sempre allo stesso prezzo, anche le più classiche emoji di Gboard e l’ormai famosissimo e iconico logo di Android in diverse dimensioni e formati.

Si tratta di un’ottima notizia per tutti coloro che amano le emoji e vogliono portare il divertimento di Gboard nel mondo reale. Gli adesivi di Emoji Kitchen di Gboard sono un’idea originale e divertente da regalare a se stessi o ai propri amici. E chissà, magari in futuro Google deciderà di vendere questi adesivi anche in altri paesi del mondo tra cui l’Italia, permettendo a un pubblico ancora più vasto di godere di questo divertimento personalizzando i propri dispositivi.

La possibilità di portare le emoji personalizzate di Gboard nel mondo reale grazie a questi adesivi rappresenta un’ulteriore dimostrazione della creatività e dell’originalità di Google, sempre pronta a proporre nuove idee per rendere la vita degli utenti più divertente e piacevole dando un tocco di originalità ai propri oggetti tecnologici e non solo. Per tutti coloro i quali sono interessati, è possibile consultare la pagina dello store ufficiale di Google seguendo questo link.

