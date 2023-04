In Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Xiaomi MIX Fold 3, nuova generazione dello smartphone pieghevole del colosso cinese.

Stando alle ultime voci, il device dovrebbe avere come nome in codice “Babylon” e come numero di modello la sigla 2308CPXD0C (o, abbreviata, L18) mentre il suo esordio dovrebbe essere in programma in Cina per il mese di agosto (il lancio potrebbe avere luogo venerdì 11 agosto).

Cosa sappiamo di Xiaomi MIX Fold 3

Sulla base di quanto è emerso sino a questo momento, Xiaomi MIX Fold 3 dovrebbe poter contare su un display esterno OLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz e un display interno OLED da 8,02 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz (entrambi con un foro per la fotocamera) e dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Passando al comparto memorie, lo smartphone dovrebbe vantare fino a 16 GB di RAM con tecnologia LPDDR5 e fino a 1 TB di memoria di archiviazione con standard UFS 4.0.

Per quanto riguarda il settore imaging, il nuovo modello pieghevole di Xiaomi dovrebbe presentare una quadrupla fotocamera Leica con un sensore primario Sony IMX989 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare Sony IMX858 da 50 megapixel, un sensore periscopico Sony IMX858 da 50 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare una batteria con supporto alla ricarica rapida a 67 W (o a 50 W in modalità wireless), una scocca resistente a polvere e acqua, l’interfaccia MIUI 14 basata su Android 13 e dimensioni più contenute rispetto a quelle della precedente generazione.

Xiaomi MIX Fold 3 dovrebbe essere disponibile in due colorazioni ma al momento non vi sono garanzie su una sua eventuale commercializzazione anche al di fuori della Cina. Staremo a vedere.

