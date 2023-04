Nova Launcher è senza dubbio uno dei launcher più popolari tra gli utenti Android che amano personalizzare i propri device, in quanto può contare su un’ampia gamma di opzioni e sul costante supporto del suo team di sviluppatori.

Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta di Nova Launcher, che arriva così alla v. 8.0.4, release con la quale vengono introdotte alcune interessanti novità.

Cosa cambia con la versione 8.0.4 di Nova Launcher Beta

Questo è il changelog ufficiale pubblicato dal team di sviluppatori:

New color picker in the long-press menu for widgets that support Material You colors

More system colour options in the colour picker

Automatically refresh dynamic icon packs when system color theme is changed (re-apply icon pack after updating)

Restore some options from legacy Nova Settings

Fix wallpaper zoom on supported devices

Fix search widget crash on MIUI 14

Other minor bug fixes and optimizations

Tra le novità più importanti vi sono un nuovo selettore dei colori per i widget che supporta Material You, più opzioni per i colori di sistema e un aggiornamento automatico dei pacchetti di icone dinamici quando il tema del colore del sistema viene modificato.

Non mancano, ovviamente, le ottimizzazioni generali e la risoluzione di qualche bug (inclusi quello relativo ai crash del widget di ricerca su MIUI 14 e quello relativo allo zoom dello sfondo sui device supportati).

Come scaricare le nuove versioni del launcher

Se desiderate provare in anteprima le varie novità studiate dal team di sviluppatori di Nova Launcher potete scaricare l’ultima versione beta disponibile direttamente dal sito ufficiale (potete sfruttare il link diretto) o da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Per quanto riguarda l’ultima versione stabile disponibile, potete scaricarla dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

