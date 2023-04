Google è consapevole della grande importanza del settore smart home e il suo team di sviluppatori è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento dell’ecosistema di prodotti e servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti.

Nelle scorse ore, con un post sul blog ufficiale, Google ha annunciato l’introduzione di un’importante novità relativa all’esperienza di utilizzo della gestione dei dispositivi smart home, una soluzione a cui il colosso di Mountain View lavora da un po’ e che, a quanto pare, è pronta per essere messa a disposizione degli utenti.

Come cambia l’esperienza smart home di Google

L’idea del team di sviluppatori di Google è quella di consentire agli utenti di gestire i vari dispositivi smart home nel modo più intuitivo e veloce possibile, eliminando le interazioni inutili.

E così, tanto per fare un esempio, se si desidera accendere un ventilatore con Google Home nella stanza in cui ci si trova, dopo avere impartito l’apposito comando vocale (“Ehi Google, accendi il ventilatore”), si sentirà direttamente un suono che conferma la sua accensione (invece della risposta vocale da parte dell’assistente relativa all’accensione del dispositivo).

Questa funzionalità è già disponibile per le luci smart che si trovano nella stessa stanza dell’utente e nelle prossime settimana sarà estesa ad altri dispositivi, come gli interruttori, le smart TV, gli altoparlanti, i ventilatori, ecc.

Il team del colosso di Mountain View ci tiene a sfruttare l’occasione per ringraziare gli utenti per i tanti feedback che forniscono agli sviluppatori e grazie ai quali Google è in grado di sapere a quali aspetti dedicare i suoi sforzi.

Ricordiamo, a tal proposito, che alla fine dello scorso anno è stato avviato il programma Public Preview per Google Home app e qualche giorno fa gli utenti che hanno deciso di aderire ad esso hanno ricevuto tre nuove funzionalità in anteprima.