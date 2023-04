La funzionalità Now Playing, introdotta per la prima volta con la serie Pixel 2 di Google, ha sempre rappresentato un valore aggiunto per gli utenti, grazie alla sua capacità di riconoscere la musica in riproduzione nelle vicinanze e offrire informazioni dettagliate sui brani ascoltati. Secondo alcune indiscrezioni Google starebbe lavorando per espandere tale funzione sui Pixel, integrando una nuova pagina chiamata “Riepilogo” che fornirà ulteriori statistiche sulla musica ascoltata. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Tante statistiche sulla musica grazie al nuovo Now Playing

Attualmente la funzione Now Playing sui telefoni Pixel opera in modo tanto semplice quanto efficace: i microfoni del dispositivo ascoltano l’ambiente circostante, rilevano la musica riprodotta e la confrontano con un vasto database di brani memorizzati sul telefono. Tale processo avviene senza necessità di connettersi in remoto ai server di Google, garantendo così un’esperienza rapida e accurata. Solo nel 2021 la funzione è stata ampliata per includere la ricerca nel cloud, consentendo così di attingere a una libreria musicale ancora più vasta. Un altro vantaggio indiscusso della funzione è quello di permettere la visualizzazione della cronologia dei brani riconosciuti e di cercarli su vari servizi musicali, nonché di creare una selezione di “preferiti” direttamente all’interno della funzione stessa.

Nel corso dello scorso anno erano già emerse voci riguardo all’intenzione di Google di aggiungere nuove funzionalità a Now Playing sui dispositivi Pixel, tra cui una scheda chiamata “Riepilogo“, attualmente in fase di sviluppo. Ora sembra che l’azienda stia finalmente compiendo progressi in tal senso; in una recente build di Android 14, è stata individuata una nuova versione di “Now Playing” che include la pagina “Riepilogo” su dispositivi Pixel. Come suggerisce il nome, la scheda sarà in grado di estrapolare informazioni dalle statistiche relative ai brani identificati dal telefono, categorizzandole per genere, artista e frequenza di ascolto. Inoltre, sarà anche in grado di analizzare i momenti della giornata in cui il dispositivo rileva musica in maggiore quantità, basandosi sui dati raccolti negli ultimi 30 giorni. Nella pagina “Riepilogo”, gli utenti potranno cliccare sui singoli brani, esattamente come nella pagina della cronologia e, selezionando un artista, sarà possibile visualizzare tutti i brani dell’autore ascoltati dall’utente.

Non è ancora chiaro quando Google intenda implementare ufficialmente la nuova scheda “Riepilogo” in Now Playing sui telefoni Pixel. Sebbene la novità sia apparsa in una build della beta 1 di Android 14 (in questo articolo potete leggere tutte le novità dell’aggiornamento), non è da escludere che venga introdotta con un futuro Feature Drop di Android 13 o in concomitanza con il lancio di un nuovo dispositivo Pixel. In quest’ultimo caso, Google avrebbe diverse opzioni tra cui scegliere, considerando l’imminente arrivo di dispositivi come il Google Pixel 7a, il Pixel Fold e il Pixel Tablet.

L’introduzione della scheda “Riepilogo” rappresenterebbe un ulteriore passo avanti per la funzione “Now Playing”, che offrirebbe a tutti gli utenti una panoramica più completa sulla musica ascoltata e le loro abitudini di consumo, nonché di ottimizzare l’utilizzo dei servizi di streaming a cui sono abbonati. Ciò consentirebbe loro di scoprire nuovi artisti e generi musicali, nonché di ottimizzare l’utilizzo dei servizi di streaming a cui sono abbonati. Se confermata (anche se ormai sembra davvero in dirittura d’arrivo), questa funzionalità potrebbe rivelarsi un ulteriore motivo – seppur non molto influente – per scegliere un dispositivo Pixel rispetto alla concorrenza e sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla tecnologia e integrazione dei servizi di Google. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sullo sviluppo di questa funzione e scoprire se e quando verrà effettivamente implementata nei telefoni Pixel.

