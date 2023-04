Nella giornata di oggi, Instagram ha annunciato una novità molto importante per bocca del suo CEO Mark Zuckerberg: è in distribuzione un importante upgrade della funzionalità “Link in bio”, con il quale viene automaticamente lanciato il guanto di sfida ai servizi di terze parti divenuti famosi per aver posto rimedio a questa rilevante lacuna.

Instagram potenzia “Link in bio”: la novità

In sede di annuncio — arrivato a mezzo del nuovo Canale broadcast —, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha descritto la novità annunciata oggi come “probabilmente una delle funzioni più richieste”: gli utenti ottengono finalmente la possibilità di aggiungere più di un link alla propria biografia. Più precisamente, è di cinque il nuovo limite massimo di link che possono essere inseriti e per farlo non serve più rivolgersi a servizi terzi come Linktree, Beacons e non solo: è sufficiente aprire l’applicazione di Instagram per dispositivi mobili, accedere alla schermata di modifica del proprio profilo e aggiungere i link tramite il campo dedicato.

È bene precisare che coloro i quali sfrutteranno il nuovo limite di cinque “Link in bio” costringeranno i visitatori ad un click in più: in presenza di più di un link, infatti, verrà mostrato un messaggio del tipo “[Il tuo primo link] e 1 altro”, che con il primo click darà accesso alla lista completa di quelli aggiunti. Insomma, l’unica differenza rispetto al meccanismo utilizzato finora da creator e non solo consiste nel fatto che non sarà più necessario appoggiarsi ad un servizio di terze parti: l’aggiunta dei link potrà avvenire tramite una funzione integrata di Instagram.

Un altro dettaglio che è importante sottolineare e che potrebbe dare un vantaggio importante a Instagram rispetto alla concorrenza attiene al fatto che la novità descritta si applica a tutti gli account, inclusi ovviamente creator e aziende. Inoltre, la funzione per l’aggiunta di link esterni è affiancata da un’opzione dedicata per inserire un collegamento a Facebook.

Tutti i link inseriti vengono aperti all’interno dell’app Instagram, ma basta sfruttare il menu a tre punti per aprirli nel browser predefinito del dispositivo.

