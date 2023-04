Nei mesi scorsi circolavano voci riguardo un possibile aggiornamento delle app Fitbit per Android e iOS, con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente rinnovata e migliorata (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Tuttavia, le aspettative sono state temporaneamente deluse quando Fitbit ha deciso di rimuovere gli screenshot che mostravano il nuovo design dell’app. A quanto pare l’azienda avrebbe nuovamente cambiato idea e, grazie a una nuova immagine emersa proprio in queste ore, potrebbero esserci alcune novità in arrivo per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo indossabile del produttore. Vediamo insieme di cosa si tratta.

In arrivo un nuovo design per l’app Fitbit?

La nuova immagine, rintracciata all’interno di un articolo di supporto in lingua inglese dal titolo “Come si usa l’app Fitbit?”, è denominata “new app design summary.jpg” e mostra la versione dell’app per iOS. Dai dettagli visibili sembra che la sezione Oggi non abbia subito cambiamenti significativi, se non per la modifica delle icone di completamento delle statistiche, che ora presentano una forma diversa rispetto a quella presente nelle precedenti schermate di riprogettazione apparse su Google Play Store e App Store. Tale modifica però riguarderebbe solo le statistiche singole poste in basso, mentre quelle posizionate in alto che vanno a formare il riepilogo giornaliero resterebbero invariate. Nell’immagine centrale riportata qui sotto non è visibile la barra di navigazione inferiore, che ospita le tre sezioni Scopri a sinistra, Oggi al centro e Community sulla destra, anche se fa doppiamente la sua comparsa nelle immagini laterali: in entrambe le immagini la scheda riferita al riepilogo giornaliero si trova al centro ma con due icone differenti, mentre la scheda Scopri non presenta più un elenco di caroselli ma ampie immagini di copertina che fanno riferimento a strumenti per la salute con le seguenti descrizioni:

Statistiche sulla Salute e sul Benessere: aggiungi nuovi strumenti alla sezione Oggi per monitorare sonno, frequenza cardiaca, peso e altro ancora.

Programmi Guidati: raggiungi i tuoi obiettivi più velocemente grazie al supporto di un esperto, con piani strutturati e consigli utili.

Al contrario, la scheda Community non sembra aver subito modifiche rilevanti rispetto all’interfaccia utente attualmente disponibile.

Gli screenshot del nuovo design erano apparsi per la prima volta nel Play Store e nell’App Store ad ottobre dello scorso anno, insieme all’interfaccia per smartwatch Wear OS. La loro presenza negli store di applicazioni mobile poteva suggerire una imminente implementazione delle novità ma, come abbiamo già detto, a fine gennaio gli screenshot sono stati rimossi da entrambi gli store digitali. Una possibile spiegazione potrebbe nascondersi nel fatto che, nei piani dell’azienda, il lancio del nuovo design sarebbe dovuto coincidere con l’introduzione del Google Pixel Watch, ma a quanto pare Fitbit non sarebbe riuscita a rispettare i tempi previsti e dunque ha preferito cancellare quanto mostrato e posticiparne il lancio. La condivisione di questa nuova immagine nella pagina ufficiale di supporto conferma ancora una volta l’intenzione di Fitbit di aggiornare il design delle sue app; tuttavia, va comunque sottolineato che le modifiche visibili non sembrano rappresentare una rivoluzione rispetto all’attuale interfaccia. È probabile che le principali novità riguardino aspetti più strutturali e interni all’app, che potrebbero far pensare che l’azienda stia preparando il terreno per l’introduzione di future nuove funzionalità relative alla salute.

Le prossime mosse in casa Fitbit

Con l’acquisizione di Fitbit da parte di Google è lecito aspettarsi che le app per Android e iOS possano trarre vantaggio da una riprogettazione che le renda graficamente più simili alle altre app di Google. L’introduzione di Material You e di altre modifiche, come un tema scuro per l’attuale aspetto dell’app, sarebbero sicuramente gradite da tutti gli utenti. Al momento, però, queste sono da considerarsi pure speculazioni, dato che non è ancora chiaro quando e in che misura queste modifiche verranno effettivamente implementate, sempre che siano effettivamente nei piani presenti o futuri del produttore. L’integrazione con altri prodotti e servizi di Google – che si inizia già a intravedere a partire dall’addio definitivo agli account Fitbit – potrebbe portare ulteriori vantaggi agli utenti, ampliando le possibilità di sincronizzazione e condivisione dei dati tra diverse piattaforme e dispositivi. Questo importante passo renderebbe l’ecosistema Fitbit ancora più completo e versatile, offrendo ai suoi utenti una gamma sempre più ampia di strumenti e opzioni per monitorare e migliorare la loro salute e il loro benessere.

L’apparizione di questa nuova immagine del presunto design delle app Fitbit alimenta ulteriormente le speculazioni e l’attesa riguardo le novità in arrivo per gli utenti dei dispositivi con Android e iOS. Anche se al momento non è possibile prevedere con certezza quando e come queste modifiche saranno implementate, è innegabile che Fitbit stia lavorando per aggiornare e migliorare le sue app, con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente sempre più ricca, personalizzata e all’avanguardia nel mondo del fitness e della salute.

