OnePlus 11 è stato presentato da poche settimane, ma su Amazon è già disponibile una generosa offerta che vi permette di portarlo a casa con uno sconto di più di 100 euro. La proposta è disponibile, almeno per il momento, solo per la versione 8-128 GB nella colorazione Eternal Green, una combinazione acquistabile in esclusiva solo sul sito. Vediamo come approfittarne.

OnePlus 11 in super offerta su Amazon

OnePlus 11 è arrivato sul mercato globale nel mese di febbraio, a più di un mese di distanza dal debutto cinese, ma su Amazon potete già acquistarlo in offerta con circa 125 euro di sconto. Lo smartphone si è piazzato nella fascia alta del mercato soprattutto grazie al display AMOLED LTPO 3.0 da 6,7 pollici a risoluzione QHD+ (con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz) e al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X e da 128 GB di memoria interna UFS 3.1 (sulla versione in promozione, visto che solo la 256 GB si spinge fino alle UFS 4.0).

Il comparto fotografico offre un totale di quattro sensori: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP (con PDAF e OIS), accompagnato da un sensore ultra-grandangolare da 48 MP (Sony IMX581) e da un teleobiettivo da 32 MP (con zoom ottico 2x), frontalmente trova spazio una fotocamera da 16 MP con obiettivo integrato nello schermo tramite foro. A disposizione 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS dual band, porta USB Type-C, lettore d’impronte digitali integrato nel display e altoparlanti stereo compatibili con Dolby Atmos. La batteria di OnePlus 11 è da 5000 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida SuperVOOC da 100 W (con cavo), in grado di riportare lo smartphone al 50% in appena 10 minuti e al 100% in circa 25.

Lo smartphone è stato commercializzato con Android 13 e la più recente versione della OxygenOS 13, e il produttore promette quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

OnePlus 11 è stato lanciato al prezzo di partenza consigliato di 849 euro (8-128 GB), ma potete acquistarlo in queste ore in offerta su Amazon a 724,68 euro nella colorazione Eternal Green con spedizione inclusa (venduto e spedito da Amazon), eventualmente con pagamento a rate mensili a tasso zero. Se siete interessati potete seguire il link qui sotto, mentre più in basso (o qui sopra) potete trovare la nostra recensione per eventuali dubbi.

