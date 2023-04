Xiaomi 13 Ultra è sempre più vicino al lancio, e oggi spuntano nuove immagini che dovrebbero mostrare lo smartphone nelle colorazioni White e Black: la prima cosa che salta subito all’occhio è l’enorme modulo fotografico, che va ad occupare una bella parte della scocca posteriore. A questo punto viene il dubbio: Xiaomi 13 Ultra sarà uno smartphone con fotocamera o una fotocamera con funzioni da smartphone? Ironia a parte, andiamo a scoprire le ultime indiscrezioni, che comprendono i possibili prezzi e altri dettagli.

Xiaomi 13 Ultra punta sulla fotocamera: guardate queste immagini

Xiaomi 13 Ultra è uno degli smartphone Android più attesi del momento e dovrebbe raggiungere i fratelli della gamma nei prossimi giorni. Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono stati lanciati sul mercato italiano lo scorso febbraio, in compagnia di Xiaomi 13 Lite, mentre il vero e proprio flagship deve ancora essere svelato. La presentazione avverrà entro questo mese, come dichiarato su Twitter da Xiaomi e da Leica, che hanno collaborato nella realizzazione del comparto fotografico del prodotto.

Xiaomi 13 Ultra dovrebbe offrire una quadrupla fotocamera posteriore con sensori da 50 MP (il principale probabilmente sarà un Sony IMX989 da 1 pollice) e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Grazie a @OnLeaks e SmartPrix possiamo dare un’occhiata a quello che dovrebbe essere il design dello smartphone nelle versioni White e Black, bene o male in tutte le angolazioni. Le dimensioni dovrebbero essere le seguenti: 163,18 x 74,64 x 9,57 mm.

Come possiamo apprezzare dai render, sarà difficile non notare le fotocamere posteriori di Xiaomi 13 Ultra, che vanno a occupare quasi metà dello spazio disponibile sul retro con una considerevole sporgenza rispetto al resto della scocca. La cosa potrà piacere o meno dal punto di vista estetico, ma è indubbio che Xiaomi voglia davvero provare a fare la voce grossa nel comparto fotografico.

Spuntano i prezzi cinesi di Xiaomi 13 Ultra

Nel frattempo, tramite Weibo sono spuntate ulteriori indicazioni sullo smartphone. Pare che Xiaomi 13 Ultra possa arrivare sul mercato cinese in tre varianti a prezzi leggermente superiori a quelli del predecessore Xiaomi 12S Ultra:

8-256 GB a 6299 yuan (circa 838 euro al cambio attuale)

a 6299 yuan (circa 838 euro al cambio attuale) 12-256 GB a 6799 yuan (circa 905 euro)

a 6799 yuan (circa 905 euro) 16-512 GB a 7499 yuan (quasi 1000 euro)

Naturalmente le cifre sono destinate a salire sul mercato globale, sfondando sicuramente e abbondantemente quota 1000 euro già nella versione “base”. Basti considerare che da noi Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono stati lanciati a prezzi di rispettivamente 1099,90 euro e 1399,90 euro (offerte di lancio a parte). Per il momento non abbiamo una data precisa per la presentazione del nuovo smartphone, ma la più papabile dovrebbe essere quella del 18 aprile, a una sola settimana di distanza da oggi.

In copertina Xiaomi 13 Pro

