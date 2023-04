Xiaomi Mi 13 Ultra dovrebbe essere uno degli smartphone più entusiasmanti di quest’anno per quanto riguarda il comparto fotografico, anche grazie al fatto che questo smartphone è il risultato della collaborazione tra il colosso tecnologico cinese e l’azienda tedesca Leica.

Leica e Xiaomi hanno appena pubblicato un annuncio su Twitter che celebra la collaborazione strategica e rivela che Xiaomi 13 Ultra debutterà in Cina questo mese di aprile e approderà nei mercati globali nei prossimi mesi. L’annuncio conferma inoltre che Leica ha effettivamente contribuito realizzando l’obiettivo Summicron ottimizzato per lo smartphone e non solo.

Xiaomi 13 Ultra debutterà questo mese di aprile

L’annuncio afferma che la collaborazione strategica tra Xiaomi e Leica ha compiuto un altro grande passo nel campo dell’imaging globale e che per la prima volta, vari obiettivi per smartphone, dal grandangolo al teleobiettivo, hanno raggiunto l’eccellenza ottica in quella che può essere descritta come “la cerimonia di maturità dell’imaging mobile”.

Leica ha inoltre affermato che ritiene che l’obiettivo perfetto dovrebbe avere un’ampia apertura sull’intera gamma di lunghezze focali. Secondo una precedente fuga di notizie Xiaomi 13 Ultra verrebbe lanciato il 17 aprile, una data che a questo punto sembra plausibile.

