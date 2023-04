A pochi giorni di distanza dalla presentazione ufficiale dei nuovi gaming phone ASUS ROG Phone 7 e 7 Pro, trapelano in Rete dei render che mostrano il design dei due smartphone e le presunte specifiche tecniche.

ASUS ROG Phone 7 e ROG Phone 7 Pro verranno presentati ufficialmente il prossimo 13 aprile in un evento dedicato e grazie al noto Evan Blass possiamo oggi avere un assaggio di quello che sarà il design definitivo dei due smartphone andando a guardare alcuni render postati in rete.

Le immagini in basso mostrano i due dispositivi uno di fianco all’altro e possiamo subito notare come il modello base mantenga le stesse caratteristiche del suo predecessore, ROG Phone 6, con i bordi e il posteriore curvati e la stessa trama di dettagli sulla scocca. ASUS Rog Phone 7 Pro si presenta invece molto simile, con l’aggiunta di un secondo display sul retro che mostra il logo della Republic of Gamers.

Cosa sappiamo delle specifiche tecniche di ASUS Rog Phone 7

Secondo le indiscrezioni ASUS ROG Phone 7 è dotato di un display E4 AMOLED da 6.78 pollici con risoluzione Full HD+ e un refresh rate da ben 165 Hz, con un lettore d’impronte digitali integrato. Ad animare l’hardware troviamo poi un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 accompagnato da 16 GB di memoria RAM LPDDR5X nella sua variante più costosa e una non meglio specificata memoria interna UFS 4.0.

Nella parte posteriore trovano spazio tre sensori fotografici, di cui uno principale da 50 megapixel, uno ultra-grandangolare da 13 megapixel e una terza fotocamera da 5 megapixel, probabilmente macro o sensore di profondità. Sulla parte anteriore dovremmo infine trovare una fotocamera da 32 megapixel.

I rumor suggeriscono inoltre una massiccia batteria da 6000 mAh con ricarica rapida cablata da 65 watt, certificazione IP54 contro acqua e polvere e un peso complessivo inferiore ai 240 grammi. ASUS Rog Phone 7 dovrebbe inoltre presentare un doppio speaker e un foto da 3.5mm per le cuffie, ormai praticamente inesistente su quasi qualunque smartphone in commercio.

Non ci resta quindi che aspettare la presentazione ufficiale di ASUS fissata per il prossimo 13 aprile per scoprire quando i due dispositivi verranno lanciati sul mercato.