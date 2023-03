Ci siamo: ASUS ROG si prepara a presentare il nuovo ROG Phone 7. Non si tratta di un’indiscrezione ma di una conferma ufficiale da parte dell’azienda che ha fissato la data dell’evento virtuale che porterà alla presentazione della nuova generazione dell’apprezzato gaming phone. L’evento in questione, ROG Phone 7: For Those Who Dare, è distante poche settimane. Il nuovo ROG Phone di ASUS, quindi, è quasi pronto al debutto e si prepara ad arrivare sul mercato, come già anticipato dall’azienda con il nuovo SoC di Qualcomm, l’apprezzato Snapdragon 8 Gen 2.

ASUS si prepara a presentare il nuovo ROG Phone 7: ecco la data

Si svolgerà il prossimo 13 di aprile, a partire dalle ore 14, l’evento virtuale ROG Phone 7: For Those Who Dare che porterà al debutto il nuovo ROG Phone 7. La nuova generazione del gaming phone di ASUS ROG sarà svelata nel corso di un evento che porterà al debutto diverse novità per il brand, punto di riferimento del settore del gaming, in particolare con la sua ricchissima gamma di notebook ad alte prestazioni.

Per seguire l’evento è disponibile una pagina ufficiale appena messa online da ASUS ROG sul suo sito ufficiale. Da questa pagina è possibile accedere anche ad alcune offerte dedicate agli smartphone ASUS, come il ROG Phone 6D e lo Zenfone 9 oltre che ad altri prodotti del brand, come notebook, accessori, router e monitor. Nel corso dei prossimi giorni, inoltre, il sito ufficiale di ROG potrebbe aggiornarsi con ulteriori novità sul nuovo gaming phone.

Le possibili specifiche del nuovo gaming phone

La scheda tecnica del nuovo ROG Phone 7 ha già un punto fermo. Come confermato direttamente da ASUS, infatti, lo smartphone potrà contare sull’ultimo “processore di punta di Qualcomm”. Senza troppi giri di parole, quindi, tra le specifiche dello smartphone ci sarà spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il chip già proposto da diversi top di gamma Android nel corso degli ultimi mesi con risultati sempre eccellenti. ASUS ROG potrebbe introdurre un sistema di raffreddamento di nuova generazione in grado di consentire al SoC di Qualcomm di registrare un ulteriore miglioramento delle prestazioni.

Per il momento, invece, non ci sono ulteriori informazioni ufficiali sul resto della scheda tecnica. Nei giorni scorsi sono emersi alcuni rumor sul progetto ma che per il momento non hanno trovato conferma. Secondo questi rumor, il nuovo ROG Phone 7 dovrebbe presentare un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 165 Hz. Possibile la presenza di 16 GB di memoria RAM (anche se potrebbe esserci una variante con una dotazione inferiore). Scontata, invece, la presenza di Android 13. Maggiori dettagli dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

In copertina ROG Phone 6 Pro