Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento di Google Home app, introducendo delle piccole novità che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

Ebbene, tra le novità più recenti vi sono anche delle piccole modifiche alla scheda dedicata alla climatizzazione, nella quale viene fatto spazio a nuovi dispositivi, come ad esempio i ventilatori.

Nuove piccole modifiche per l’app Google Home

La nuova app Google Home si apre per impostazione predefinita su una pagina “Preferiti” personalizzabile, la quale mostra i controlli e gli interruttori dei dispositivi, nonché i feed della fotocamera, il tutto sulla base delle preferenze di ciascun utente.

La pagina presenta nella parte superiore anche quattro sezioni che mostrano altrettante categorie, ossia le fotocamere, l’illuminazione, il Wi-Fi e la climatizzazione.

Se in precedenza la scheda dedicata alla climatizzazione mostrava soltanto i termostati, la pagina si è via via arricchita di nuovi generi di device, andando a includere anche i ventilatori e i sensori per la temperatura. Adesso include tutti i seguenti tipi di device:

termostati

riscaldatori

ventilatori

condizionatori

deumidificatori

umidificatori

sensori per la temperatura

Questi nuovi tipi di device si applicano non soltanto ai dispositivi ma anche alle prese smart che sono state assegnate a quel genere di device.

Questa nuova modifica di Google Home app si va ad aggiungere a quelle introdotte di recente dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View, come quelle relative alla possibilità di riordinare i favoriti o al miglioramento dei controlli per vari dispositivi smart home.

In sostanza, il colosso di Mountain View sembra avere come primario obiettivo quello di rendere la sua app per la gestione smart home sempre più completa.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Google Home app per Android da APK Mirror, installando manualmente i relativi file APK (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: