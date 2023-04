Nel momento in cui si acquista un nuovo smartphone il suo valore inizia rapidamente a scendere e questa è una regola che vale per tutti i brand ma ci sono alcuni modelli che riescono a contrastare meglio questo fenomeno e il classico esempio è l’iPhone mentre pare che Samsung Galaxy S23 non sia capace di fare altrettanto bene.

Un’indicazione in tal senso arriva da una nuova indagine, targata SellCell e relativa al mercato statunitense, che mette a confronto la serie Samsung Galaxy S23 con la serie Google Pixel 7 e iPhone 14, ossia quelli che sono gli smartphone più desiderati del momento.

Samsung Galaxy S23 ha già perso tanto valore

Secondo i dati di SellCell, Samsung Galaxy S23, che è stato lanciato con un prezzo di 799,99 dollari a metà febbraio, ha perso il 41,1% del suo valore originale nel primo mese e perderà il 43,3% in due mesi e ciò significa che dopo 60 giorni il nuovo smartphone del colosso coreano vale solo il 56,7% di quello che era il suo valore originale.

Questo grafico rende bene l’idea di quanto sia differente la situazione di Samsung Galaxy S23 e Google Pixel 7 rispetto a quella di iPhone 14 (che dopo due mesi ha perso solo il 31% del suo valore):

A fare ancora peggio è la versione da 1 TB di Galaxy S23 Ultra, che negli Stati Uniti dopo due mesi perde il 55,6% del suo valore, passando dal prezzo iniziale di 1.619 dollari a 719 dollari.

Ovviamente quelli riportati sono i valori di rivendita, che quindi nulla hanno a che vedere con la qualità del telefono: in sostanza, chi compra lo smartphone per tenerlo un bel po’ di tempo, non dovrebbe interessarsi particolarmente a questi dati.

Diverso è il discorso per chi invece vuole cambiare smartphone dopo pochi mesi, in quanto in tal caso solo iPhone è il modello che garantisce di perdere meno soldi.

Potete trovare il report integrale di SellCell seguendo questo link.

