Google sta aggiornando le sue applicazioni con l’ultimo design Material You e l’ultimo prodotto dell’azienda a ottenere questo rinnovamento è Google Pixel Recorder sul Web.

Uno dei primi elementi dell’interfaccia a essere rinnovati nel sito Web recorder.google.com non poteva che essere la barra inferiore dei controlli ora più grande. Il pulsante di riproduzione adotta una forma a pillola, mentre la pausa è un rettangolo arrotondato completo di un’animazione quando ci si sposta tra gli stati. Ai lati ci sono i pulsanti per saltare avanti e indietro e modificare la velocità di riproduzione come l’app per Android.

Google aggiorna Pixel Recorder con il design Material You sul Web

Inoltre è possibile passare dalla vista a riquadro singolo a quella a doppio riquadro attraverso un selettore all’estrema sinistra e passare da “Audio” a “Trascrizione” tramite un selettore affiancato al precedente.

L’azzurro è il colore di accento utilizzato ovunque e conferisce all’interfaccia del registratore un po’ di luminosità e vitalità in più rispetto a prima.

Google Pixel Recorder è una delle poche app Web ad aver ricevuto una riprogettazione con l’ultimo design Material You. Tra queste Google Drive, Gmail, Documenti, Fogli e Presentazioni.

