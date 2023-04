Nell’era della tecnologia e dell’interconnessione la sicurezza dei dati è diventata una preoccupazione crescente per gli utenti. Con l’aumento delle violazioni e degli abusi di dati personali, le aziende sono sempre più chiamate a garantire la protezione dei dati dei loro clienti. Google sembra pronta a fare un passo avanti per aumentare la sicurezza dei dati nel suo popolare store di applicazioni. Vediamo di cosa si tratta e i vantaggi che ne derivano per tutti gli utenti.

Cancellare gli account delle app Android sarà molto più facile

Il colosso di Mountain View ha deciso di migliorare ulteriormente la sicurezza dei dati nel Play Store richiedendo agli sviluppatori di fornire ai propri utenti un modo per eliminare i dati del proprio account. Attualmente la sezione Sicurezza dei dati del Play Store consente agli sviluppatori solamente di dichiarare che è possibile richiedere che i dati vengano eliminati, senza però dare ulteriori informazioni sulle procedure da seguire. Proprio per questo motivo, Google ha deciso di andare oltre e imporre nuove regole per garantire la privacy degli utenti.

L’obiettivo è quello di garantire che gli utenti siano in grado di eliminare facilmente e intuitivamente i dati del proprio account, anche nelle app che consentono la creazione di account proprietari e che non permettono l’accesso immediato con il proprio account Google. In pratica, ciò significa che gli sviluppatori delle app dovranno obbligatoriamente fornire un modo per eliminare facilmente i dati del proprio account, sia all’interno dell’applicazione che sul web per poi fornire questi collegamenti a Google stessa, che avrà cura di mostrare direttamente l’URL nell’elenco delle app nel Play Store. Per garantire una totale facilità di utilizzo, l’opzione di eliminazione dovrà essere facilmente rilevabile sia all’interno dell’app sia all’esterno, ad esempio dall’interfaccia web: ciò significa che l’utente sarà in grado di richiedere la cancellazione di account e dati senza dover reinstallare l’app in totale autonomia.

Come confermato da Google stessa, la nuova politica sottolinea che la disattivazione temporanea dell’account, la disabilitazione o il blocco dell’account dell’app non sono equiparabili ad una effettiva eliminazione dell’account. Gli sviluppatori saranno quindi costretti a offrire ai propri utenti una vera opzione di cancellazione dell’account e dei dati associati, e nel caso in cui abbiano bisogno di conservare alcuni dati per motivi legali come sicurezza, prevenzione delle frodi o conformità alle normative, saranno tenuti a informare in maniera chiara gli utenti sulle loro pratiche di conservazione dei dati in modo trasparente e facilmente accessibile, inserendole, ad esempio, all’interno della politica sulla privacy dell’app.

Google sta implementando progressivamente questa sua nuova politica sulla sicurezza dei dati nel Play Store e come primo passo chiederà agli sviluppatori di inviare le risposte alle nuove domande sull’eliminazione dei dati nel modulo Sicurezza dei dati della loro app entro il 7 dicembre di quest’anno. È solo a partire dall’inizio del prossimo anno che gli utenti del Google Play Store inizieranno a notare i primi cambiamenti, a partire da una scheda dello Store delle app rinnovata, passando poi ad una versione aggiornata del badge di cancellazione dei dati nella sezione Sicurezza dei dati e a una nuova area relativa alla Cancellazione dei dati.

Adeguarsi a questi nuovi requisiti potrebbe richiedere tempo e sforzo da parte degli sviluppatori, pertanto Google offrirà la possibilità di fare richiesta di un’estensione tramite Play Console fino al 31 maggio 2024. Questo periodo supplementare consentirà agli sviluppatori di effettuare le modifiche necessarie alle loro app per garantire la conformità alle nuove regole. Questa decisione di Google di imporre nuove regole sulla sicurezza dei dati nel Play Store è un segnale forte che l’azienda prende sul serio la privacy e la sicurezza dei suoi utenti.

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp Beta si aggiorna e introduce un sistema di protezione delle chat